Snapdragon 8 Gen 2 : la liste complète des smartphones Android qui utiliseront le SoC en 2023

Le Snapdragon 8 Gen 2 est enfin officiel, et les premiers smartphones à l’utiliser vont arriver d’ici quelques jours seulement. On vous dévoile la liste de tous les appareils qui devraient être propulsés par le SoC d’ici la fin de l’année, et au début de l’année prochaine.

Il y a quelques jours, Qualcomm a levé le voile sur son tout nouveau SoC haut de gamme Snapdragon 8 Gen 2 destiné aux smartphones Android premium qui arriveront d’ici les prochaines semaines. Depuis, plusieurs fabricants ont officiellement annoncé l’arrivée de leurs prochains appareils phares, et certains d’entre eux vont même sortir d’ici la fin de l’année.

Lors de la conférence, Qualcomm a officiellement annoncé travailler avec près de 18 constructeurs, et on sait déjà que les premiers modèles vont faire leur apparition en Chine dès la semaine prochaine. On pense notamment au Vivo X90 Pro+, qui sera présenté le 22 novembre. Il devrait s'agir du premier smartphone avec la puce dde Qualcomm Cependant, d’autres modèles suivront dès le mois de décembre, ainsi qu'au début de l'année 2023.

Quels smartphones seront équipés du Snapdragon 8 Gen 2 ?

Xiaomi devrait être l’un des premiers à sortir des smartphones propulsés par le nouveau SoC : les Xiaomi 13 et 13 Pro. Ceux-ci seraient lancés dès le 1er décembre prochain avec MIUI 14. Cependant, il est possible que ces derniers changent de nom, et le fabricant chinois promet déjà qu’ils bénéficieront de la meilleure autonomie à ce jour. On peut également citer le lancement imminent des Motorola X40 et X40 Pro, des iQOO 11 et 11 Pro ainsi que des Honor Magic 5 et Ultimate.

Ensuite, dès le début de l’année prochaine, on devrait retrouver le OnePlus 11 ainsi que le Oppo Find X6 Pro. Samsung va également doter tous ses Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra de la puce Snapdragon 8 Gen 2, abandonnant ainsi ses SoC maison Exynos.

On peut également citer l’arrivée de smartphones d’autres fabricants, mais dont la période de lancement est encore incertaine. C’est notamment le cas des prochains flagship de Sony, du Azuz Zenfone 10, des Asus ROG 6 et 6 Pro, du ZTE Axon 50 Pro, des Redmi K60 Pro, Extreme et Gaming, ainsi que des appareils de Nubia, Meizu et Redmagic.