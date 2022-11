Honor Magic 5 : de nouveaux smartphones haut de gamme arrivent dès le 23 novembre

Moins d’un an après la sortie de ses smartphones haut de gamme Magic 4 et 4 Pro, Honor serait sur le point de renouveler la série dès la fin du mois de novembre avec pas moins de trois nouveaux appareils.

Honor avait marqué les esprits à l’occasion du MWC 2022 le 28 février dernier en lançant en France ses Magic 4 et 4 Pro haut de gamme. Malgré leur tarif élevé, les deux appareils avaient su bousculer la concurrence, peu de temps après le retour du fabricant chinois en Europe. Les Honor Magic 4 et 4 Pro avaient ensuite dû attendre plus d’un mois avant d’arriver en Chine, mais une nouvelle génération est déjà prévue.

Sur les réseaux sociaux, Honor a officiellement annoncé une conférence qui se tiendra le 23 novembre prochain. Ce sera l’occasion pour le fabricant chinois de lancer sur le marché local de nouveaux smartphones haut de gamme, les Honor Magic 5, Magic 5 Pro, et le Magic 5 Ultimate.

Les Honor Magic 5 vont utiliser une puce Snapdragon 8 Gen 2

Juste avant leur présentation officielle, de nombreux détails au sujet des trois smartphones ont déjà été dévoilés, notamment par le leaker @RODENT950. Tout d’abord, selon lui, les trois appareils seront lancés avec un Snapdragon 8 Gen 2, la nouvelle puce haut de gamme que Qualcomm dévoilera le 15 novembre prochain.

Pour rappel, celle-ci proposera un agencement de cœurs 1+4+3, composé d'un cœur Cortex-X3 Prime cadencé à 3,36 GHz, de quatre cœurs Cortex-A715 cadencés à 2,8 GHz et de trois cœurs Cortex-A510 cadencés à 2,0 GHz. Elle permettra aux smartphones d’être compatible avec de nouvelles technologies comme l’AV1 ou encore le Wi-Fi 7, et sera accompagnée de stockage UFS 4.0 de nouvelle génération ainsi que de la dernière mémoire vive LPDDR5X.

Les Honor 5, 5 Pro et 5 Ultimate s’annoncent donc très puissants, et le reste de leur fiche technique vise évidemment aussi les concurrents Android les plus premium. Tous les modèles profiteraient d’un écran de 6,8 pouces signé BOE, avec une définition 1312 x 2848 pixels et un taux de rafraichissement compris entre 1 et 120 Hz grâce à une dalle LTPO 2.0. La luminosité atteindra cependant « seulement » 1100 nits, moins que la plupart de ses rivaux.

Au niveau de la batterie, on pourra compter sur 4800 mAh sur tous les modèles, et cette dernière sera compatible avec la recharge rapide filaire 100 W, et sans fil 50 W. Si les trois smartphones partagent de nombreuses caractéristiques techniques communes, c’est surtout du côté de la photo que les appareils diffèrent.

Les Honor Magic 5 promettent de briller en photo

Le Honor Magic 4 Ultimate avait dominé le classement DXOMARK en photo pendant de nombreux mois, et la nouvelle génération pourrait bien suivre les mêmes traces. Le Honor Magic 5 classique se contentera de trois caméras, un IMX800 de 54 MP, un IMX758 de 50 MP ainsi qu’un capteur OV64B de 64 MP. Le Honor Magic 5 Pro profite lui de quatre caméras, dont un capteur principal IMX878, un capteur IMX758 de 50 MP, un OV64B de 64 MP ainsi qu’un IMX516.

Enfin, le Honor Magic 5 Ultimate promet d’offrir la meilleure configuration, avec pas moins de 5 caméras différentes. On retrouvera l’IMX989 de 50 MP de 1 pouce du Xiaomi 12S Ultra, un IMX758, un IMX516 et deux autres capteurs encore inconnus. L’un d’eux disposerait d’une ouverture variable.

Pour ce qui est du reste de leur fiche technique, on peut notamment citer la présence de la reconnaissance faciale 3D sur les deux modèles les plus chers, et d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique sur le Honor Magic 5 Ultimate. Ce dernier sera fabriqué en « verre nano cristal » et en céramique, tandis que les modèles Magic 5 et 5 Pro seront produits en verre, ainsi qu’en cuir vegan.

Honor prépare également un nouveau smartphone pliable

En plus de sa série principale Magic 5, Honor va également remplacer son premier smartphone pliable qui était sorti en début d’année, le Magic V. Un nouvel appareil, le Honor Magic Vs, pourrait faire son arrivée en même temps que les trois autres appareils.

Ce dernier sera vraisemblablement une mise à jour mineure du smartphone précédent, mais aurait cette fois-ci droit à un Snapdragon 8+ Gen 1. On peut regretter l’absence de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 2, mais cette dernière sera réservée à un modèle V2 en 2023. D’après le leaker, le Magic Vs devrait arriver en France dès le début 2023, et il faudra probablement aussi attendre l’année prochaine avant de voir débarquer les Magic 5 chez nous.