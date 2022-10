Snapchat + : les stories peuvent maintenant rester à l’affiche pendant une semaine

Snapchat vient d'annoncer plusieurs fonctionnalités inédites à venir pour les utilisateurs de Snapchat+, sa formule premium. Parmi elles, on note la possibilité de choisir la durée de vie des stories, d'une heure seulement jusqu'à une semaine.

Vers la fin juin 2022, Snapchat a annoncé le lancement de Snapchat+, une formule premium proposant des fonctionnalités exclusives facturée à 3,99 € par mois. Via cet abonnement, les utilisateurs peuvent prétendre à davantage d'options de personnalisation de leur profil, ainsi qu'un accès prioritaire à l'assistance en cas de problèmes avec l'application.

Il est également possible de savoir quelles sont les personnes qui ont revues vos stories, épingler l'un de vos amis en tant que BFF (ou Meilleur ami) ou changer le style de l'icône de l'application. Or, Snapchat vient d'annoncer ce vendredi 21 octobre 2022 des fonctionnalités supplémentaires sur Snapchat+.

Des fonctionnalités inédites débarquent sur Snapchat+

La principale nouveauté consiste en la possibilité de choisir la durée de vie de vos stories, d'une heure seulement jusqu'à une semaine au lieu des 24 heures fixées par défaut par l'appli. “Avec la toute nouvelle expiration personnalisée des stories, vous pouvez programmer l'expiration des snaps de votre story après une heure ou jusqu'à une semaine. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez faire en sorte que vos amis voient plus longtemps vos Snaps spéciaux qui valent la peine d'être partagés , ou les inciter à revenir pour vos moments les plus amusants et les plus éphémères”, écrit Snapchat.

Ce n'est pas tout. Snapchat a présenté également d'autres fonctionnalités inédites :

Les sons de notifications personnalisés permettent de définir des tonalités différentes pour chaque ami afin que vous puissiez savoir qui vous a envoyé un Snap sans regarder votre téléphone

Les bordures de couleur personnalisées vous permettent d'afficher votre couleur préférée à l'écran lorsque vous capturez du contenu

Par ailleurs, Snapchat a ajouté trois nouveaux arrière-plans Bitmoji “exclusifs, saisonniers et effrayants” pour décorer votre profil Snapchat pour Halloween. D'après l'application, cette nouvelle version de Snapchat+ permet aux utilisateurs de profiter désormais de 12 fonctionnalités exclusives.

Pour rappel, Snapchat a enfin déployé une version accessible sur navigateur en septembre 2022. Il s'agissait d'une fonctionnalité particulièrement demandée par les utilisateurs, et il était temps que Snapchat rattrape son retard face à la concurrence, TikTok et Instagram proposant déjà une version web.