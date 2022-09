SnapChat propose enfin une version accessible depuis les navigateurs, on n’y croyait plus

SnapChat fait le plein de nouveautés. L’une des plus significatives est le lancement de la version Web de la célèbre application de partage de photos et de vidéos.

La messagerie et le chat vidéo de Snapchat étaient déjà disponibles dans les navigateurs depuis quelques mois. La fonctionnalité n’était accessible qu’aux abonnés SnapChat Plus, un service payant qui avait ouvert ses portes en juin 2022. SnapChat affirme que déjà un million de clients ont franchi le pas et paient 3,99 € par mois.

Snap a écouté les retours de ses utilisateurs et a exaucé leur vœu (et se replace face à sa concurrence face à TikTok et Instagram, qui sont déjà accessibles depuis un navigateur). SnapChat pour le Web est désormais accessible à tous et gratuitement. Il vous suffit de vous rendre sur web.snapchat.com et d’entrer vos identifiants. Gardez cependant votre téléphone à portée de main, car une vérification en deux étapes est nécessaire pour confirmer l’authentification. Bien que l’application soit destinée avant tout aux utilisateurs mobiles, disposer de l’application sur l’écran de son ordinateur propose bien des avantages, surtout si vous êtes un gros utilisateur de la plateforme : un écran plus, possibilité d’utiliser le clavier pour rédiger vos messages. Et surtout, plus besoin de dégainer votre smartphone à la moindre notification.

En proposant une version Web, SnapChat se remet au niveau de TikTok et Instagram

L’interface de SnapChat pour le Web est très spartiate, mais l’essentiel est bien présent. Et les fonctionnalités de la version mobile sont implémentées. Activer l’enregistrement d’une vidéo (dix filtres sont proposés) ou lancer un appel, envoyer un snap ou un message, tout est possible en un clic, et c’est bien le plus important. Tout comme sur mobile, les messages seront effacés au bout de 24 heures. La compagnie rappelle d’ailleurs bien à ses utilisateurs que les mêmes précautions de sécurité doivent s’appliquer à la version Web qu’à la version mobile : n’envoyez pas de message ou de snap compromettant, car n’importe quel utilisateur malveillant pourra faire une capture d’écran. D’ailleurs, c’est encore plus facile sur un ordinateur.

Parmi les autres nouveautés, on notera que Snap fête dignement l’arrivée d’iOS 16. Les ingénieurs du réseau social n’ont pas chômé puisqu’ils nous proposent déjà des widgets à utiliser sur l’écran de verrouillage de l’iPhone 14. Il est ainsi possible de créer un raccourci vers nos conversations les plus actives. Les vignettes “Question” permettront d’organiser des sessions AMA dans leurs Stories. Selon un responsable de Snap, d'autres fonctions seront ajoutées à la version Internet de l’application si elle rencontre un succès suffisant.

