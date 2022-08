Snapchat permet enfin aux parents de surveiller l’activité des enfants sur l’application

Dans le cadre de ses efforts en matière de sécurité des enfants, Snapchat vient de lancer un nouvel outil de supervision qui, selon la société, imite la façon dont les parents et les adolescents interagissent dans le monde réel.

Snap a enfin déployé sur son application Snapchat sa première série de fonctionnalités dédiées aux contrôles parentaux, après avoir annoncé en octobre dernier qu'il développait des outils qui permettraient aux parents d'avoir une meilleure visibilité sur la façon dont leurs adolescents utilisent l'application de réseau social.

Cette mise à jour fait suite au lancement de fonctions de contrôle parental similaires sur d'autres applications très prisées des adolescents, notamment Instagram, TikTok et YouTube. Pour protéger les mineurs sur l’application, il faudra que le compte de l'enfant accepte de se connecter à un compte appartenant à une personne de plus de 25 ans.

Les parents inquiets vont pouvoir espionner leurs enfants sur Snapchat

Snapchat a annoncé un nouvel outil de sécurité intégré à l'application, appelé Family Center, conçu pour permettre aux parents de voir à qui leurs enfants parlent tout en gardant le contenu des conversations privé. Family Center permettra aux personnes qui s'occupent d'enfants de consulter la liste d'amis de ces derniers, de voir avec quels comptes ils ont communiqué au cours de la semaine écoulée et de signaler directement les comptes suspects à Snap.

Malheureusement, contrairement au centre de sécurité Family Center d'Instagram, lancé au début de l'année, le Family Center de Snapchat ne permettra pas aux tuteurs de fixer des limites de temps pour l'utilisation de l'application ni de voir combien de temps un utilisateur a été actif.

Snap a passé un peu plus d'un an à travailler sur le Family Center, en menant une étude auprès de plus de 9 000 parents et adolescents du monde entier pour évaluer leurs besoins et, espérons-le, éviter les problèmes en matière de confidentialité qui ont fait dérailler les efforts d'autres entreprises. « Nous avons également consulté des experts de la sécurité et du bien-être en ligne afin d'intégrer leurs commentaires et leurs idées. Notre objectif était de créer un ensemble d'outils conçus pour refléter la dynamique des relations dans le monde réel et favoriser la collaboration et la confiance entre parents et adolescents », annonce Snap. Le nouveau Family Center sera d'abord déployé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada, avant d'être étendu à l'échelle mondiale cet automne. Il devrait arriver sur l’application pour smartphones, mais également sur la nouvelle version Web.