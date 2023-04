Snapchat lance à son tour son IA conversationnelle à la ChatGPT

Réservé jusqu'alors aux abonnés Snapchat+, le chatbot de Snapchat basé sur ChatGPT “My AI” va être proposé à l'ensemble des utilisateurs de l'application.

Comme de nombreux acteurs de la Tech, Snapchat a décidé de s'engouffrer à son tour dans la vague ChatGPT. En février 2023, le réseau social a présenté My AI, un chatbot conversationnel basé justement sur l'IA développé par OpenAI.

Jusqu'à présent, cette IA, matérialisée sous la forme d'un petit avatar virtuel personnalisable, était uniquement accessible aux trois millions d'abonnés de Snapchat+, la formule premium de l'appli facturée à 4,99 € par mois.

Comme l'expliquait Snapchat, My AI est un compagnon personnel capable de converser avec l'utilisateur sur de nombreux sujets. “My AI peut répondre à une question de quizz ardue, vous conseiller sur le cadeau idéal pour l'anniversaire de votre meilleure amie, vous aider à planifier une randonnée, vous suggérer quoi faire pour le dîner”, raconte le réseau social.

My AI est maintenant disponible pour tous les utilisateurs

Après ces deux mois de test auprès des Snapchatters payants et près de 2 millions de messages par jour envoyés à My AI, l'application vient d'annoncer à l'occasion du Summit Partners 2023 la disponibilité du chatbot pour tous les utilisateurs. Pour l'occasion, Snapchat a détaillé les progrès réalisés sur My AI.

Si le chatbot comprenait surtout les requêtes textuelles, il est désormais capable d'analyser des images et même d'en générer. “Par exemple, si vous envoyez un Snap des légumes qui poussent dans votre jardin, My AI pourra vous recommander une recette”, a déclaré le PDG Evan Spiegel.

Une AI nettement améliorée

Ainsi, l'IA sera aussi capable de produire des filtres AR en quelques heures seulement, contre 40 à 60 heures auparavant. Bien entendu, l'idée est aussi de séduire les investisseurs avec l'introduction de My AI à l'heure où Snapchat a enregistré sa plus faible croissance en six ans en 2022 (+12%).

Voici la liste des nouvelles fonctionnalités sur My AI annoncées par Snapchat :

Une personnalisation plus poussée : il est possible de personnaliser son avatar My AI avec des milliers de variations Bitmoji uniques

: il est possible de personnaliser son avatar My AI avec des milliers de variations Bitmoji uniques Mentionnez My AI dans vos conversations entre amis : il suffit de faire appel à My AI avec @ pour lui poser des questions durant vos échanges

dans vos conversations entre amis : il suffit de faire appel à My AI avec @ pour lui poser des questions durant vos échanges My AI peut placer des recommandations pertinentes à partir de la carte Snap

à partir de la carte Snap Il est possible de partager des Snaps avec My AI et de recevoir des réponses, uniquement textuelles pour l'instant

Effacer les erreurs du passé

Au passage, Snapchat espère avec ce lancement global faire oublier les précédents bad buzz autour de My AI. On se souvient que deux activistes avaient démontré que My AI pouvait commettre des erreurs plutôt inquiétantes. En effet, l'un d'entre eux s'était fait passé pour une fillette de 13 ans en quête de conseils pour sa première relation sexuelle avec un homme de 31 ans.

L'IA lui avait donné quelques astuces pour mentir à ses parents pour partir en voyage avec cette homme et pour faire de sa première fois un moment spécial… D'après Snapchat, ce genre de dérives n'est plus possible désormais, avec 99,5 % des réponses de My AI maintenant conformes aux règles communautaires de l'appli.

Le réseau social précise également que My AI tient maintenant compte systématiquement de l'âge de l'utilisateur. Une nouvelle technologie de modération a été intégrée également, pour évaluer la gravité du contenu potentiellement nocif et restreindre temporairement des Snapchatters qui abuseraient du service.

Par ailleurs, les parents pourront bientôt surveiller les échanges entre leurs enfants et l'IA via le service Family Center de l'application. Notez bien que le déploiement de My Ai est en cours dans les différentes régions du monde. En d'autres termes, pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas encore en profiter en France.