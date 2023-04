TikTok lutte contre la désinformation en effaçant dès aujourd’hui les vidéos des climatosceptiques

TikTok sévit sur les fake news concernant le changement climatique.

Ces derniers temps, TikTok fait souvent la une des actualités, et pas vraiment pour de bonnes raisons. ByteDance, la société créatrice de l’application, est accusée de bafouer la confidentialité des informations des utilisateurs, et de manipuler la « viralité » de certaines publications avec un algorithme au fonctionnement on ne peut plus opaque. Le réseau social est en grand danger d'être littéralement banni banni aux États-Unis et en Europe. Les dirigeants de l’entreprise se doivent de redorer son image et de montrer toute leur bonne foi. Il y a un mois de cela, la plateforme avait modifié son règlement, pour interdire toute vidéo propageant de fausses informations concernant le changement climatique. Ce changement prend effet aujourd’hui.

Dès à présent, sur TikTok, toutes les vidéos propageant des informations fausses ou qui vont « à contre-courant du consensus scientifique bien établi » seront effacées et/ou bannies de la plateforme. Les membres de la communauté seront toujours libres de publier des vidéos sur le changement climatique, et pourront en discuter, mais les petits malins qui tenteront de contourner cette interdiction ont peu de chance de devenir des sensations virales. Toutes les recherches concernant ce sujet crucial orienteront les utilisateurs vers des « informations qui font autorité ». Les théories complotistes vont donc être noyées par l’algorithme.

TikTok efface les vidéos propageant de fausses informations sur le changement climatique

Cette mesure suffira-t-elle pour rétablir une confiance bien écornée en TikTok ? Il faudra en faudra certainement beaucoup plus pour convaincre les autorités européennes et américaines de l’innocuité de la plateforme chinoise. Les États-Unis affichent leur méfiance envers le réseau social depuis déjà quelques années, et en France, le Sénat a ouvert une enquête pour évaluer les dangers du tout-puissant algorithme de la compagnie, qui aurait le pouvoir de rendre accro n’importe quel utilisateur.

Bien évidemment, le changement climatique n’est pas le seul sujet à agiter les sphères complotistes sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à en croire cette étude de NewsGuard parue en septembre de 2022, TikTok est un puissant propagateur de désinformation, quel qu’en soit le thème.