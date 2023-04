Discord vous permet enfin de laisser des messages vocaux à vos amis depuis votre smartphone

La messagerie Discord ne cesse de gagner en fonctionnalités. Elle permet désormais de laisser des messages vocaux en DM ou sur les groupes.

Discord est un logiciel de VoIP et de messagerie instantanée. Il est bien connu dans la communauté des gamers, à laquelle il était initialement dédié, mais il remporte un tel succès que même Facebook s’inspire de son interface. Cette application flexible et puissante tout en restant abordable est disponible sur absolument toutes les plateformes. Cerise sur le gâteau, Discord est conçu par et pour la communauté, ce qui signifie que la plateforme est toujours riche en nouveautés.

Si Discord permet d’ores et déjà de ou de chatter ou de converser en VoIP avec vos amis, il n’était jusqu’à maintenant pas possible de leur laisser un message vocal. Cet oubli est désormais réparé. Sur le blog de Discord, les développeurs déclarent : « vous devez envoyer rapidement un message à vos amis, mais vous êtes en mouvement et vous ne pouvez pas écrire ? Ou vous voulez être certain que les autres comprennent votre blague en la racontant avec le bon timing ? Vous avez de la chance, vous pouvez désormais envoyer des Messages vocaux dans Discord ! ».

Discord vous laisse maintenant enregistrer des messages vocaux d'une longueur de 20 minutes

Discord impose tout de même un certain nombre de limitations. Vous ne pouvez envoyer un message vocal d'une durée maximale de 20 minutes qu’en DM, dans les messages directs de groupe, « ou sur un serveur de moins de 200 membres ». Par ailleurs, vous pourrez consulter les messages sur un ordinateur, mais vous ne pourrez les enregistrer que depuis l'application mobile.

Si vous êtes administrateur d’un serveur Discord et que vous avez peur qu’il soit inondé de messages vocaux, sachez que vous pouvez désactiver cette option.

Cliquez en haut à gauche sur le nom de votre serveur

Cliquez sur « Paramètres du Serveur »

Cliquez sur « Rôles »

Cliquez sur « Permissions par défaut »

Scrollez tout en bas jusqu’à « Send Voice Messages », et désactivez l’option

