Snapchat célèbre la journée internationale des droits des femmes grâce à la réalité augmentée

A l'occasion de la Journée internationale de la femme, Snapchat a décidé de rendre hommage à huit femmes d'exception. L'idée ? Permettre aux utilisateurs de découvrir des statues virtuelles de ces personnalités grâce à la réalité augmentée. Une façon originale de donner une place à ses icônes dans l'espace public.

Snapchat fait partie des premières entreprises à avoir fait le pari de la réalité augmentée. Cet intérêt pour cette technologie prometteuse s'est renforcé avec le lancement en novembre 2022 du Snap AR Studio à Paris.

On peut résumer la vocation de l'AR Studio en deux points :

susciter de l'intérêt et promouvoir la réalité augmentée , et former gratuitement les créateurs de contenus qui souhaitent l'utiliser

, et former gratuitement les créateurs de contenus qui souhaitent l'utiliser Concevoir des expériences, en partenariat avec des institutions culturelles, et les proposer en accès libre à tous les utilisateurs de Snapchat

Malgré sa jeunesse, la petite équipe de l'AR Studio (14 membres pour l'instant) a déjà lancé plusieurs expériences marquantes, comme celle dédiée à la réouverture de la Bibliothèque nationale de France. Via un Snap Code, les utilisateurs pouvaient remonter le temps et découvrir grâce à la réalité virtuelle une reconstitution du bâtiment au début du siècle dernier.

A lire également : Snapchat lance Snapchat+ et ses fonctionnalités exclusives pour 3,99 € par mois

Snapchat rend hommage à ces femmes célèbres grâce à l'AR

Et à l'occasion de la Journée internationale de la femme ce mercredi 8 mars 2023, Snapchat et l'AR Studio reviennent avec une expérience en AR inédite. L'idée est la suivante : mettre à l'honneur 8 femmes emblématiques dans 8 métropoles différentes, à savoir Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Metz et Nantes.

Pour ce faire, l'AR Studio a imaginé et développé des statues virtuelles de ces femmes qui ont chacune marqué l'histoire dans leur domaine, que ce soit en politique, dans les arts et les lettres, ou encore lors de leur engagement durant la Seconde Guerre mondiale comme Joséphine Baker, récemment introduite au Panthéon.

Seront mises à l'honneur l'artiste peintre Elisabeth Vigée Le Brun, les femmes de lettres et philosophes Simone de Beauvoir et Françoise de Graffigny, l'icône politique Simone Veil, les résistantes Manon Tardon et Joséphine Baker, la pionnière du féminisme français Olympe de Gouges, la journaliste et militante Hubertine Auclert.

Rendre leur place aux femmes dans l'espace public

Ces statues, qui seront visibles grâce à la réalité augmentée, sont placées à côté de statues d'hommes célèbres. Avec ce projet, l'AR Studio veut donner à ces icônes la place qu'elles méritent sur l'espace public, qui met majoritairement en avant les hommes célèbres de notre histoire.

“Grâce aux technologies de réalité augmentée de Snap, nous avons pu augmenter la place faite à ces 8 femmes dans l'espace public en plaçant leurs statues aux côtés de statues d'hommes. En établissant un dialogue silencieux entre ces personnages historiques, notre souhait est de contribuer à l'effort de sensibilisation du grand public à la lutte pour les droits des femmes”, a déclaré Donatien Bozon, directeur de l'AR Studio.

Pour notre part, nous avons pu essayé cette expérience en avant-première lors d'un évènement à Marseille. Le résultat est bluffant et n'importe quel utilisateur pourra en profiter facilement. Une fois à proximité de la statue, il suffira d'accéder au filtre AR via le carrousel depuis l'application Snapchat pour voir la statue virtuelle apparaître sur votre écran quelques secondes plus tard.

Il conviendra d'activer la localisation sur votre smartphone pour un meilleur résultat. Par ailleurs, en cliquant sur le point d'interrogation violet présent sur votre écran, vous pourrez obtenir des informations contextuelles sur chaque personnalité, comme ses actions marquantes et une citation. En outre, notez que cette expérience est vouée à perdurer dans le temps.