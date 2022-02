Snapchat permet enfin de changer son nom d’utilisateur, voici comment

Snapchat vient d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs : la possibilité de changer de nom. Dix ans après son lancement, le réseau social propose enfin cette fonctionnalité pourtant simple. Voyons ensemble la marche à suivre.

Snapchat continue d'accueillir de nouvelles fonctionnalités. Dernièrement, l'accès a été mis sur les créateurs de contenus. Le réseau social a lancé Story Studios, une application de montage pour les Snapchatters. Et dernièrement, nous avons appris que Snapchat comptait intégrer des publicités dans les stories des stars de la plateforme. Une manière pour l'entreprise de donner les moyens aux créateurs de contenus de retirer des revenus de leurs productions sur Snapchat.

Et ce jeudi 17 février 2022, les équipes de Snapchat viennent d'annoncer l'arrivée d'une fonctionnalité particulièrement attendue par les utilisateurs : la possibilité de changer de nom ! Depuis son lancement il y a dix ans maintenant, cette fonctionnalité pourtant simple n'était pas disponible. “En tant qu'application construite autour de l'éphémère, Snapchat sait que les gens grandissent, changent et évoluent – tout comme Snapchat a aussi évolué au cours des dix dernières années – et Snap ne pourrait être plus enthousiaste à l'idée de proposer cette fonctionnalité très demandée par les Snapchatters”, écrit le réseau social dans un communiqué de presse.

Tous les utilisateurs pourront changer de nom gratuitement à partir du 23 février 2022 depuis l'application Android et iOS. Attention toutefois, vous ne pourrez le changer qu'une fois par an. En outre, notez que cette modification n'aura aucun impact sur votre liste d'amis, votre code Snap, votre score Snap ou encore vos Memories. Maintenant que vous savez tout cela, voyons ensemble la marche à suivre pour changer votre nom d'utilisateur sur Snapchat.

Comment changer son nom d'utilisateur sur Snapchat

Tout d'abord, il faudra se rendre sur l'application Android ou iOS de Snapchat, puis suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur l'icône Bitmoji dans le coin supérieur droit de l'appareil photo pour accéder à l'écran de profil Sélectionnez les paramètres en appuyant sur l'icône “roue dentée” dans le coin supérieur droit du profil Appuyez sur “Nom d'utilisateur”, juste en dessous de Nom, et sélectionnez “Modifier le nom d'utilisateur” marqué en bleu Cliquez sur Continuer sur la fenêtre contextuelle rappelant que les noms ne peuvent être modifiés qu'une fois par an Renseignez un nouveau nom d'utilisateur, cliquez sur Suivant et reconnectez-vous à Snapchat pour finaliser le changement

Pour rappel, Snapchat a pris des mesures pour compliquer la tâche des adultes qui veulent ajouter des mineurs en ami. Cette fonctionnalité a été mise en place après plusieurs alertes de la part d'associations de protection de l'enfance.