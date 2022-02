Snapchat va intégrer des publicités dans les stories des stars

Snapchat veut visiblement poursuivre ses efforts en faveur des créateurs de contenus sur sa plateforme. En effet, le réseau social teste actuellement l'intégration de publicités dans les stories d'un petit groupe de vidéastes américains. D'après les précisions de l'entreprise, les revenus générés seraient donc partagés entre la plateforme et les créateurs de contenus.

Depuis plusieurs mois maintenant, Snapchat cherche à donner les moyens à ses créateurs de contenus de se professionnaliser. Soit de dégager des revenus grâce à leurs contenus et d'en vivre. Le réseau social de “la drogue”, comme aime à l'appeler le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a récemment lancé Story Studio, une appli de montage vidéo pour les créateurs de contenus.

Or et d'après nos confrères de The Verge, Snapchat cherche actuellement à intégrer des publicités dans les stories des vidéastes de sa plateforme. En effet, l'entreprise teste actuellement le procédé dans les productions d'un groupe restreint de créateurs américains. Un déploiement à plus large échelle serait prévu dans les mois à venir.

Snapchat veut intégrer de la pub dans les stories des stars

Selon les informations rapportées par le média américain, lorsqu'une publicité sera placée dans la story d'une “Snap Star”, Snapchat partagera les revenus perçus avec le créateur en question. La société précise par ailleurs que ce partage sera basé sur une formule qui prend en compte certains paramètres comme la fréquence de publications du créateur et l'engagement provoqué.

Pour l'heure, cette fonctionnalité se destinera uniquement aux “Snap Star”, soit des vidéastes détenant un grand nombre de followers et dont le profil a été vérifié par Snapchat. Une étoile dorée est apposée à côté de leur nom. Cette nouvelle mesure intervient alors que le patron de Snapchat s'est félicité du succès de Spotlight, une application lancée en novembre 2020 calquée sur le fonctionnement de TikTok.

Pour rester sur cette lancée, Evan Spiegel avait annoncé qu'il verserait un million de dollars par jour aux créateurs pour stimuler la production de vidéos sur Spotlight. Aujourd'hui, le PDG assure que son entreprise continue de verser plusieurs millions de dollars chaque mois aux auteurs des vidéos les plus populaires sur Spotlight. Selon ses dires, Snapchat a reversé au total pas moins de 250 millions de dollars aux créateurs en 2021.

Source : The Verge