Snapchat lance Story Studio, une appli de montage vidéo pour les créateurs

Snapchat continue de marcher sur les plates bandes de TikTok. Après avoir lancé Spotlight en novembre 2021, l'entreprise signe et persiste avec le déploiement de Story Studio. Cette toute nouvelle application de montage vidéo se destine avant tout aux créateurs les plus exigeants, en offrant notamment une grande variété d'outils d'édition.

TikTok s'est toujours imposé comme la cible à abattre de Snapchat, aux côtés d'un certain Instagram. Depuis plusieurs mois maintenant, le petit fantôme jaune tente de rattraper son retard face à son principal concurrent. Ainsi, Snapchat a ajouté de la musique dans les snaps depuis octobre 2020, un beau pied-de-nez au réseau social chinois.

Cependant, ce n'était que la première étape. En novembre 2020, Snapchat dévoile Spotlight, une toute nouvelle plateforme dédiée au partage des “snaps les plus divertissants crées par la communauté Snapchat, quelque soit leur auteur”. Un modèle qui se rapproche énormément de TikTok, à la différence près que les profils sont privés par défaut et que l'ensemble du contenu est modéré avant publication.

Avec Spotlight, Snapchat a surtout donné un moyen aux utilisateurs de se professionnaliser et de gagner de l'argent. En effet, l'entreprise assure avoir versé 250 millions de dollars à plus de 12 000 créateurs via les programmes Spotlight. Et en ce mercredi 15 décembre 2021, le réseau social a dévoilé la suite de ses projets : le lancement de Story Studio.

Snapchat veut séduire les vidéastes avec Story Studio

Cette toute nouvelle application s'impose comme un complément idéal à Spotlight. En effet, Story Studio se présente comme un éditeur de vidéos et offrira de nombreux outils pour personnaliser, retoucher et perfectionner les clips des utilisateurs. D'après Snapchat, Story Studio proposera plusieurs tutoriels pour faciliter la création et le montage vidéo. Depuis l'appli, les utilisateurs pourront notamment :

Profiter d'un vaste catalogue de musiques et clips vidéos sous licence de Snapchat pour habiller leurs vidéos

pour habiller leurs vidéos Utiliser de nombreux effets visuels exploitant notamment la réalité augmentée

Choisir des thèmes, des sons ou des filtres populaires sur Snapchat

Éditer des vidéos comme bon leur semble grâce au découpage, aux transitions et à la segmentation

Publier directement des vidéos sur Snapchat, sur Spotlight ou n'importe quelle autre appli ou support

Dans un premier temps, l'application sera disponible uniquement sur iOS aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Elle sera déployée ultérieurement sur Android et dans d'autres régions du monde, d'après les dires du réseau social.