Google Traduction : la version Web permet enfin de traduire des images

Dans un billet de blog, Google a confirmé l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité sur la version Web de Google Translate, son outil de traduction. En effet, les utilisateurs peuvent désormais traduire le texte présent sur des images.

Vous connaissez probablement Google Translate, l'outil de traduction universelle de Google. Disponible à la fois sur mobile et sur le web, cette technologie affiche toutefois des lacunes. En effet, l'expérience est bien plus complète sur smartphone, puisqu'elle bénéficie de fonctionnalités exclusives comme la traduction de textes depuis des images par exemple.

A l'inverse, la version web de Google Traduction est bien plus dépouillée, puisqu'elle se limite à la traduction de textes, de documents et de sites web. Et bien, ce n'est plus le cas depuis ce mercredi 8 mars 2023.

En effet, dans un article de blog publié sur le support technique de Google, la firme de Mountain View vient de confirmer l'arrivée de la traduction des textes figurant dans des images sur la version web de Traduction.

Google Traduction améliore sa formule sur la version Web

“Nous avons pris connaissance de vos commentaires et nous sommes ravis d'annoncer que la traduction d'images est désormais disponible sur Translate.google.com. Cette fonctionnalité sera déployée dans les prochains jours. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle expérience”, écrit le géant du web.

De notre côté, nous avons déjà pu constater que l'option est disponible sur la version française de l'outil. Pour en profiter, rien de plus simple. Une fois sur la page d'accueil de Google Traduction, il suffit de cliquer sur l'onglet Images, juste à côté du bouton Texte.

Ceci fait, faites glisser l'image de votre choix dans le cadre ou importer en une depuis les fichiers de votre ordinateur pour procéder à la traduction automatique du texte. Toutes les langues disponibles sont affichées en haut en droite, et il est possible de mettre côte à côté l'image originale et la version traduite. Attention toutefois, quelques défauts d'affichage peuvent apparaître selon la langue choisie.

Pour rappel, depuis décembre 2022, la fonction Caméra de Google Traduction sur smartphone est désormais prise en charge par Google Lens. De cette manière, Google offre aux utilisateurs des résultats plus pertinents, grâce à l'apport de son IA.