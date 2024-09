Pendant une majeure partie du mois de septembre, le store officiel Xiaomi vous permet d'avoir le Redmi Note 12 Pro en promotion. Grâce à une grosse réduction, le smartphone compatible avec la 5G passe sous la barre des 200 euros.

La boutique officielle Xiaomi fait sa rentrée et effectue une pléiade d'offres promotionnelles sur une sélection de produits high-tech. Parmi cette sélection, le store de la marque vous propose de vous offrir un smartphone 5G de la gamme Redmi à prix très réduit. Jusqu'au 23 septembre 2024, le Redmi Note 12 Pro disponible dans un coloris bleu ciel passe de 401,90 euros à 199,90 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de plus de 200 euros.

Considéré comme le successeur du Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 12 Pro est un smartphone doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement 120 Hz. Le téléphone lié à l'offre Xiaomi est aussi équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 1080, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 67 watts et du système d'exploitation mobile Android avec la surcouche MIUI.

Du côté de la photo/vidéo, on retrouve un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, le NFC, le Wi-Fi 6, le GPS et le capteur d'empreintes digitales latéral sont notamment de la partie. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez toujours consulter notre article dédié au test du Redmi Note 12 Pro.