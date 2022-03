Xiaomi 11 Lite 5G NE : le smartphone est à 229 € chez Orange et Sosh, vite !

À la recherche d'une jolie promotion sur le Xiaomi 11 Lite NE ? Grâce à ce bon plan en provenance d'Orange et de Sosh, il est possible d'avoir le smartphone 5G de la marque chinoise à seulement 229 euros. On vous explique comment obtenir le prix du téléphone dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 11 LITE 5G NE (ORANGE)

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI 11 LITE 5G NE (SOSH)

Vous avez exactement jusqu'à ce mercredi 2 mars 2022 inclus pour bénéficier de 70 euros de remise immédiate sur le Xiaomi 11 Lite NE chez Orange et Sosh. Avec cette réduction, le tarif du smartphone compatible 5G passe de 399 euros à 329 euros.

Mais ce n'est pas tout ! Le téléphone en question est éligible à une offre de remboursement de 50 euros valable jusqu'au 3 avril prochain (voir conditions) et à un bonus de reprise de 50 euros à condition de ramener un ancien téléphone en boutique Orange par l'intermédiaire du mode Click & Collect. Grâce à l'ODR et au bonus, le Xiaomi 11 Lite NE revient donc au prix minimal de 229 euros.

Pour en revenir au Mi 11 Lite NE de Xiaomi, il s'agit d'un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4250 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Pour la partie photo/vidéo, celle-ci est composée d'un triple capteur de 64 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.