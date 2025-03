Le smartphone Realme 14 Pro devient moins cher grâce à cette vente flash Amazon

Moins d'un mois après son arrivée en France, le Realme 14 Pro devient moins cher lors d'une vente flash Amazon. L'un des derniers smartphones du constructeur chinois bénéficie en effet d'une réduction de 100 euros par rapport à son prix d'origine.

Les Ventes Flash de Printemps sur Amazon se poursuivent avec cette nouvelle offre qui nous vient tout droit du rayon dédié à la téléphonie. Pendant une durée limitée, le Realme 14 Pro proposé en deux coloris au choix est à 329,99 euros au lieu de 429,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de 100 euros. À titre d'information, l'offre promotionnelle concerne le modèle 8+256 Go du smartphone. Pour 70 euros plus cher, il existe également la version 12+512 Go de l'appareil.

Annoncé au même moment que le 14 Pro+, le Realme 14 Pro est un smartphone qui possède un écran OLED de 6,77 pouces avec une définition de 2392 x 1080 pixels, une densité de 388 ppp et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Alimenté par une batterie de 6000 mAh avec la recharge à 45W, le téléphone de la marque asiatique lié à la vente flash Amazon embarque une mémoire vive de 8 Go de RAM, le processeur Mediatek Dimensity 7300 Energy, un espace de stockage de 256 Go et le système Android 15 associé à une surcouche Realme UI.

La partie photo/vidéo est assurée par la présence d'un double capteur principal de 50 MP (grand angle, f/1.8) + 2 MP (Depth, f/2.4) et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour terminer, la connectivité du Realme 14 Pro inclut notamment le Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.4, le GPS, le NFC et un port USB Type-C.