POCO M4 Pro 5G : le smartphone est à prix cassé chez AliExpress

Le POCO M4 Pro est à l'honneur chez AliExpress ! Au cours d'une vente flash, le très bon smartphone compatible avec la 5G peut être obtenu à partir de 149 euros avec un code promotionnel et en fonction du modèle choisi. Tous les détails du bon plan téléphonie sont à suivre dans la suite de l'article.

AliExpress donne rendez-vous à ses membres jusqu'au jeudi 26 mai 2022 à 9 heures précises pour profiter d'une offre promotionnelle sur l'achat du POCO M4 Pro.

Pendant l'offre à durée limitée, le modèle 4/64 Go et la version 6/128 Go du smartphone 5G sont vendus aux prix respectifs de 149 euros et de 179 euros sur le site e-commerce. Afin d'obtenir les tarifs indiqués, il faut saisir le coupon SDFRY096 au cours de l'étape de la commande.

Le POCO M4 Pro associé au bon plan AliExpress et vendu par la boutique Xiaomi Franchised Store est un smartphone doté d'un écran LCD de 6,6 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le téléphone est aussi équipé d'un processeur Mediatek Dimensity 810, d'une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide et du système d'exploitation Android associé avec une surcouche MUI. Concernant la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur arrière de 50 + 8 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage sur le smartphone, nous vous invitons à consulter notre article consacré au test du POCO M4 Pro.