OnePlus Nord : le smartphone 5G est à prix réduit avant le Prime Day

Vous avez mis pas mal d'argent de côté pour vous acheter un smartphone compatible 5G ? Si c'est le cas, le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Le OnePlus Nord est en effet à prix réduit avant le Prime Day chez Amazon.

L'édition 2021 du Prime Day se déroulera les 21 et 22 juin prochains et Amazon propose de profiter d'une bonne affaire sur l'achat du OnePlus Nord.

Actuellement, le smartphone 5G de la marque chinoise est vendue dans sa version française à exactement 354,91 euros au lieu de 499 euros ; ce qui fait une remise immédiate de près de 145 euros de la part du site e-commerce. À titre d'information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'une livraison à domicile et Amazon suggère de payer le téléphone en plusieurs fois sans frais.

Concernant ses points forts, le OnePlus Nord est équipé d’un écran Fluid AMOLED de 6,44 pouces, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go d'un processeur haute performance Qualcomm Snapdragon 765G et d'une batterie d'une capacité de 4100 mAh compatible avec la technologie OnePlus Warp Charge. Pour la photo, il est doté d'un quadruple capteur arrière de 48 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp et d'un double capteur frontal de 32 Mp + 8 Mp. Si vous voulez plus d’informations, vous pouvez consulter article associé au test du OnePlus Nord.