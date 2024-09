Le smartphone Honor 90 revient sous les 200 € chez RED by SFR

Les clients RED by SFR titulaires d'un forfait mobile ont la possibilité de bénéficier de 250 euros de réduction sur l'achat du Honor 90. Grâce à un cumul d'offres, le smartphone compatible 5G peut en effet revenir à moins de 200 euros, ou plus précisément à 199 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Jusqu'au lundi 16 septembre 2024, RED by SFR permet à ses clients mobile de s'offrir le Honor 90 à prix réduit. Le smartphone de la marque asiatique proposé en deux coloris au choix est au prix de revient de 199 euros au lieu de 449 euros. Le tarif est obtenu grâce à une remise immédiate de 170 euros et à une offre de remboursement de 80 euros sur une ou plusieurs factures (voir conditions).

Pour rappel, le Honor 90 a été présenté en Chine à la fin du mois de mai 2023 et est arrivé en France quelques semaines plus tard. C'est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2664 x 1200 pixels et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le téléphone est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go, du processeur Snapdragon 7 Gen 1, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation Android 13 avec une interface Magic OS 7.1.

Du côté de l'APN, on peut trouver un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra-grand angle et macro de 12 MP, un capteur de profondeur de champ de 2 MP et un capteur frontal de 50 MP. Quant à la connectivité du téléphone, elle se compose essentiellement de la norme Wi-Fi 802.11 A/B/G/N/AC/AX, de la technologie sans fil Bluetooth 5.2 et du NFC. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre article dédié au test du Honor 90.