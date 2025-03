Le smartphone CMF Phone 1 de Nothing devient abordable grâce à cette offre Amazon

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone 5G pas trop cher, alors l'offre Amazon qui va suivre va sûrement vous intéresser. Dans le cadre d'une vente flash à durée limitée, le CMF Phone 1 de Nothing devient abordable. Le smartphone passe en effet sous les 190 euros.

Profitez des derniers jours des Ventes Flash de Printemps d'Amazon pour vous procurer un smartphone 5G à prix réduit. Parmi les offres de la saison printanière, le site e-commerce vous donne la possibilité d'avoir le CMF Phone 1 de Nothing à 189 euros au lieu de 239 euros. Pour information, le produit vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Lancé par Nothing en juillet 2024, le CMF Phone 1 de la marque britannique est considéré comme un smartphone d'entrée de gamme qui est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une densité de 395 ppp. Le téléphone compatible avec la 5G est aussi équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7300, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec la charge rapide à 33W et du système d'exploitation Nothings OS basé sur Android 14.

La partie photo/vidéo du smartphone est composée d'un double capteur principal de 50 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP pour la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité du CMF Phone 1 inclut notamment la norme Wi-Fi 6, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS et un port USB Type-C.