Smartphone Android volé ou perdu : comment réagir

Votre smartphone Android a été perdu ou volé ? On a l’impression que tout son monde s’effondre dans cette situation et on ne sait pas forcément comment réagir. Nous vous décrivons ici les étapes à suivre si vous êtes confronté au vol ou à la perte de votre mobile.



Se faire voler ou perdre son smartphone est un épisode difficile à vivre. Au-delà de la perte matérielle et de l’investissement financier qui va nécessiter l’achat d’un nouvel appareil, cela signifie aussi devoir réaliser des démarches auprès de son opérateur et de s’inquiéter pour toutes les données qui sont stockées sur son mobile. Nous vous expliquons ici comment réagir lorsque l’on vit cette désagréable expérience.

Les précautions à prendre avant le vol ou la perte du smartphone

Commençons par les bases, à savoir ce qu’il convient de faire dès l’acquisition d’un nouveau smartphone pour anticiper ce genre de problème et pouvoir être mieux organisé quand arrive le moment fatidique.

Dans un premier temps, il convient de noter le numéro IMEI (International Mobile Equipment Identity) du smartphone . Il s’agit d’un code unique composé de 15 chiffres qui est l’équivalent d’une carte d’identité pour mobile. Vous allez le voir un peu plus tard, ce numéro vous sera utile. L’IMEI est affiché sur la boîte dans lequel était entreposé le smartphone à l’achat. Vous pouvez aussi le récupérer en composant *#06# sur le pavé numérique du téléphone. Autre solution : se rendre dans les Paramètres, puis dans Système, A propos du téléphone, État et Information sur le code IMEI. Sur les anciens modèles à batterie amovible, le code peut aussi se trouver sous la batterie. Une fois que vous trouvez l’IMEI, notez-le à un endroit auquel vous pouvez accéder facilement.

Nous le rappelons également, car tout le monde n’a pas encore ce réflexe, mais sécurisez l’accès à votre smartphone. Ainsi, un voleur ne pourra pas accéder facilement au système et à vos informations personnelles. Cela pouvait être rébarbatif à une époque de déverrouiller son téléphone à chaque utilisation : renseigner un code, mot de passe ou dessiner un schéma… Mais il n’y a plus d’excuse aujourd’hui avec les lecteurs d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale, qui permettent de ne pas laisser n’importe qui entrer dans votre smartphone sans pour autant gâcher l’expérience utilisateur au quotidien.

Pour ne pas perdre toutes vos données (contacts, photos, messages, applications…), nous vous conseillons également de les sauvegarder régulièrement, voire d’activer la sauvegarde automatique par le cloud. Avec des services comme Google Photos ou Drive, vous êtes ainsi assurés de récupérer tout ce qui vous tient à cœur. C’est donner beaucoup de pouvoir à la firme de Mountain View, certes, mais on est bien content de l’avoir fait une fois qu’on a perdu son smartphone.

L’autre recommandation que nous pouvons vous donner concernant Google est d’activer la localisation à distance de l’appareil. Pour ce faire, rendez-vous dans Paramètres, Google, Sécurité puis Localiser mon appareil à distance. Cela active une fonctionnalité bien utile dans une situation de vol ou perte de portable, mais nous détaillerons cela un petit peu plus tard.

Enfin, gardez bien sous la main (écrit sur un papier glissé dans le porte-feuille ou dans la poche d’un sac à main par exemple) les numéros que vous serez susceptibles d’appeler en cas de disparition de votre mobile. Nous pensons notamment au service client de votre opérateur, qui devra être prévenu que votre carte SIM se balade dans la nature.

Suspendre la ligne

Votre smartphone a été perdu ou volé ? La première chose à faire est de contacter son opérateur pour déclarer cette situation et que celui-ci puisse agir en conséquence. Vous pouvez réaliser l’opération par téléphone (d’où l’intérêt d’avoir le numéro déjà prêt comme indiqué ci-dessus) soit via votre espace client (application ou site web). La difficulté étant bien sûr de trouver un autre appareil depuis lequel le faire puisque le vôtre n’est plus disponible.

L’opérateur va alors procéder à la désactivation de la carte SIM. Ainsi, vous ne serez pas facturé pour des frais engendrés par le voleur de votre mobile. Il est possible de la réactiver si vous avez la chance de retrouver le téléphone. Dans le cas contraire, pour garder votre numéro et votre abonnement, il faut commander une nouvelle carte SIM auprès de l’opérateur, qui la facture généralement 20 euros dans ce genre de situation.

Localiser le smartphone Android

Vous pouvez essayer de le retrouver grâce à la localisation. Une application est pour cela disponible sur le Play Store si vous pouvez accéder à un autre smartphone ou une tablette sous Android. Vous pouvez également passer par le site web à partir de n’importe quel navigateur. Vous serez alors en mesure de vérifier où a eu lieu la dernière activité via la chronologie Maps. Si le voleur a éteint le smartphone, il devient par contre impossible de le localiser.

Cet outil permet de faire sonner l’appareil pour le retrouver s’il est prêt de vous. Cela fonctionne même en mode silencieux. Si vous souhaitez tenter de communiquer avec la personne qui est désormais en possession de votre mobile, vous pouvez aussi via cette interface afficher un message ou un numéro de téléphone de contact à l’écran. Qui sait, un individu bien intentionné est peut-être tombé sur votre smartphone et serait prêt à vous le rendre.

Effacer les données du mobile à distance

C’est à partir de la même plateforme de Google que pour la localisation que vous allez pouvoir verrouiller le smartphone, vous déconnecter de votre compte Google et même supprimer tout le contenu présent sur votre mobile, de peur qu’il soit accessible à des tiers. Une fois que vous êtes à peu près sûr que vous n’allez jamais le revoir, cette étape s’impose. N’hésitez surtout pas si vous avez des messages confidentiels ou que vous gérez vos comptes bancaires depuis votre mobile. Attention, il ne sera plus possible de localiser le smartphone une fois que les données ont été effacées. Si l’appareil est éteint au moment de la manipulation, la suppression aura lieu lors du prochain allumage.

Déposer plainte

Une fois que vous avez sécurisé vos données, il est temps de signaler le vol ou la perte aux autorités compétentes, à savoir à un service de police ou de gendarmerie. Il est très rare que vous puissiez retrouver votre mobile ainsi, mais cette procédure doit être réalisée pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, l’agent qui prendra votre déposition vous demandera votre numéro IMEI, c’est pour cela que vous devez le noter quelque part, comme expliqué plus tôt. Vous pouvez ensuite envoyer une copie du procès-verbal à votre opérateur pour prouver que celui-ci a été volé. L’IMEI sera alors inscrit dans une base de données commune à tous les opérateurs français et le smartphone bloqué sur tout le territoire. Pour vous, cela ne change pas grand-chose, mais vous évitez au moins que votre mobile ne soit facilement revendu. Compliquer la vie du voleur apporte une forme de satisfaction et si tout le monde fait ce petit effort, il deviendra moins intéressant de voler des mobiles pour les revendre, faisant possiblement reculer ces actes. Malheureusement, il reste possible de revendre les smartphones bloqués en France à l’étranger, où ils restent parfaitement réutilisables. Les trafics ont encore de beaux jours devant eux. Contrairement à la désactivation de la carte SIM, le blocage de l’IMEI sur le réseau français est quant à lui irréversible.

Avant de vous rendre au commissariat, assurez-vous bien de connaître les éléments suivants en plus du numéro d’IMEI : la marque et le modèle du portable, le ou les numéros de téléphone associés aux cartes SIM et l’identité du ou des opérateurs qui ont fourni ces SIM. Il pourra aussi vous être demandé de décrire les accessoires (coque, protection…) et vous devrez décrire les circonstances du vol (lieu, date précise…)

Le dépôt de plainte est aussi obligatoire si vous êtes assuré en cas de vol de téléphone et que vous souhaitez faire valoir vos droits. Dans ce cas, il convient aussi de se mettre rapidement en contact avec la compagnie d’assurance pour qu’on vous explique la démarche à faire et que vous puissiez effectuer une première déclaration auprès de l’assureur.