Numéro IMEI : qu’est-ce que c’est, comment on le trouve et à quoi il sert ?

Le numéro IMEI d'un smartphone est un identifiant unique de 15 chiffres. Il peut permettre de bloquer ou de débloquer un smartphone à distance, ou plus précisément d'autoriser ou non l'appareil sur les réseaux des opérateurs. Il y a bien plus à savoir sur ce numéro propre à chaque mobile. On vous dit tout.

C'est également grâce à ce numéro que les téléphones peuvent passer des appels d'urgence même sans carte SIM. L'IMEI permet par ailleurs d'identifier les smartphones indépendamment de la SIM qui se trouve à l'intérieur.

C'est aussi un moyen pour les acheteurs de smartphone d'occasion de s'assurer avec un peu de chance que le mobile n'a pas été volé. Grâce à l'aide de certains services qui répertorient les IMEI des téléphones déclarés comme tels.

Qu'est-ce que le numéro IMEI ?

L'International Mobile Equipment Identity ou IMEI est un numéro unique qui permet d'identifier indépendamment de la carte SIM tout appareil capable de se connecter sur les réseaux GSM, UMTS et LTE.

Il donne aux opérateurs plus de flexibilité pour renforcer la sécurité de leurs parcs de smartphones, en particulier en autorisant ou non les appareils sur leur réseau. Mais pas seulement.

L'IMEI permet aussi à l'opérateur de connaître automatiquement le type d'appareil de ses abonnés à des fins techniques, marketing et de support client.

En effet, des champs spécifiques de l'IMEI sont attribués pour une identification du constructeur puis du modèle. Ainsi, si l'opérateur le supporte, cela lui permet de faire une détection automatique du modèle de terminal.

À quoi sert le numéro IMEI ?

Concrètement, ce numéro permet, en cas de vol, d'interdire l'utilisation de l'appareil sur le réseau des opérateurs. Après une plainte, le numéro IMEI peut être ajouté sur une liste noire, et les appels deviennent alors impossibles même si l'on dispose d'une carte SIM valide.

Les opérateurs ont l'obligation de bloquer le téléphone associé dans un délai de 4 jours ouvrés à compter de la réception de la demande par les services de sécurité. L'IMEI est simplement ajouté à une base de données (liste noire) nationale.

Il est donc important de déclarer le vol dans un commissariat de police ou une brigade de gendarmerie le plus tôt possible. L'IMEI pourra également servir aux forces de l'ordre dans le cadre des enquêtes.

Puis-je accéder à la base de données nationale des IMEI de téléphones volés ?

Non. La base de données commune n’est pas accessible au public. Vous n'avez donc pas la possibilité de consulter les numéros IMEI bloqués. Pour par exemple éviter d'acheter un téléphone d'occasion répertorié comme volé.

Plus récemment, des sites privés se proposent d'enregistrer les numéros IMEI des utilisateurs, en particulier lorsque leur smartphone est déclaré comme perdu ou volé. L'intérêt est qu'un acheteur d'un smartphone d'occasion peut ainsi vérifier que le numéro IMEI de son nouvel appareil ne fait pas partie de ces bases de données alternatives.

Précision importante : ces bases de données n'ont rien à voir avec celle nationale. Si vous souhaitez signaler un numéro IMEI de smartphone volé, voici quelques exemples de sites :

Comment obtenir le numéro IMEI de votre smartphone ?

Il y a plusieurs manières de retrouver le numéro IMEI d'un smartphone. Et ce, quel que soit le modèle ou la marque.

Si vous avez toujours le téléphone en votre possession

Ouvrez l'application Téléphone sur votre smartphone Android ou sur un iPhone

Composez *#06# et lancez l'appel

et lancez l'appel Le numéro IMEI du smartphone s'affiche à l'écran

Faites une capture d'écran et sauvegardez-la quelque part dans le Cloud ou recopier le code sur un bout de papier. À mettre en lieu sûr.

Si vous n'avez plus le smartphone en votre possession

Le numéro IMEI peut être retrouvé comme suit :

Sur les étiquettes présentes sur l'emballage du smartphone ou sur la facture d'achat

En le demandant à votre opérateur.

