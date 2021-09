Le smartphone 5G Oppo Reno4 Z est à prix imbattable chez Cdiscount

L'Oppo Reno4 Z 5G fait l'objet d'un bon plan très intéressant du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Alors qu'il faut habituellement débourser 379 € pour s'en équiper, il voit son prix chuter brutalement sous la barre des 220 € à très précisément 219 €. Tout simplement le meilleur prix du marché pour ce smartphone 5G qui a plus d'une corde à son arc.

Pour en venir au caractéristiques du terminal, ce smartphone arbore un superbe écran AMOLED de 6,58 pouces avec un taux de rafraichissement à 60Hz et une définition de 2400 x 1080 pixels. Sous le capot, le Oppo Reno4 Z 5G est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 765G, couplé à une mémoire RAM de 8 Go et un espace de stockage de 128 Go.

Son autonomie est un de ses points forts grâce à sa batterie d'une capacité de 4020 mAh qui plus est compatible charge rapide. La partie software est assurée par le système d'exploitation mobile Android 10. Enfin, pour la partie photo, le téléphone embarque un quadruple capteur arrière de 48MP + 8MP + 2MP + 2MP et un capteur frontal de 16 MP + 2 MP.