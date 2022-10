Pixel 7 : le smartphone 5G de Google est à seulement 1 € chez Bouygues Telecom

Avec Bouygues Telecom, vous avez la possibilité de vous offrir le Google Pixel 7 pour seulement 1 € + 9,19 € / mois pendant 36 mois grâce à un forfait mobile 200 Go et à un remboursement. On fait le point sur l’offre de l’opérateur dans la suite de l’article.

Le tout nouveau Pixel 7 est à l’honneur chez Bouygues Telecom ! Dès maintenant, l’opérateur téléphonique français vous permet de profiter d’une offre très attractive sur le smartphone 5G de Google. Le dernier téléphone du géant américain de la Silicon Valley est en effet à seulement 1 € + 9,19 € / mois au cours d’une durée de 36 mois.

Pour bénéficier du petit prix sur le Pixel 7, il suffit de remplir et d’envoyer un coupon de remboursement après avoir acheté le smartphone, et de souscrire au forfait mobile Avantages 200 Go avec un engagement de 24 mois.

Le forfait mobile en question de Bouygues Telecom avec smartphone est à 26,99 € / mois pendant 12 mois, puis 44,99 € / mois. Il comprend 200 Go d’Internet mobile et des appels et SMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, Andorre et la Suisse. On retrouve aussi des appels illimités vers les fixes de 120 pays, ainsi que des appels & SMS illimités vers les fixes et les mobiles de l'Europe, des DOM, de la Suisse, d’Andorre, des Etats-Unis, du Canada et de la Chine. À l’étranger, une enveloppe de data de 100 Go est utilisable depuis l’Europe, les DOM, la Suisse, Andorre, les Etats-Unis, le Canada et la Chine.

Afin d’obtenir le forfait mobile Avantages 200 Go à un tarif préférentiel chez Bouygues Telecom, il faut choisir le coloris du smartphone parmi trois modèles présentés et la mémoire interne de 128 Go ; dire que vous êtes client ou cliente d’une offre Box ; conserver votre numéro de téléphone mobile actuel et enfin, privilégier le financement smartphone à 0%.

Et cerise sur le gâteau ! L’opérateur vous propose 50 euros de bonus reprise pour l'achat du Google Pixel 7 et pour la souscription d'un forfait Bouygues Telecom si vous vendez votre ancien mobile.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Google Pixel 7

Après avoir présenté l’offre mobile de Bouygues Telecom, faisons un détour par les principales caractéristiques du Google Pixel 7.

Présenté officiellement au début du mois d’octobre 2022, le Google Pixel 7 est un smartphone qui possède un écran de 6,3 pouces (160,5 mm) avec un format 20:9, une résolution OLED en Full HD+ de 1 080 x 2 400 pixels (à 416 ppp), un affichage fluide jusqu'à 90 Hz, un verre Corning Gorilla Glass Victus, le mode Always-on avec fonctionnalités Aperçu et En écoute, une luminosité maximale de 1 400 nits et un rapport de contraste de 1 000 000:1.

Compatible avec la technologie HDR, le téléphone embarque aussi une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor G2 et une batterie d'une capacité de 4270 mAh (jusqu'à 50 % de charge en environ 30 minutes grâce au chargeur Google 30 W USB-C avec USB-PD 3.0 vendu séparément). Concernant l’OS, on retrouve le système d'exploitation mobile Android 13.

Du côté de l'APN, les amateurs de belles photographies auront droit à un capteur frontal de 10,8 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2.0 ; à un capteur grand angle de 50 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1,85, zoom numérique haute résolution 8X et stabilisateur optique et électronique ; et à un appareil photo ultra grand angle de 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/2,2 et angle de vue à 114 degrés.

Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E (802.11ax), le Bluetooth 5.2 avec double antenne pour une qualité et une connexion améliorées, le NFC et le Google Cast sont notamment de la partie.

Le Google Pixel 7 et le forfait Avantages 200 Go de Bouygues Telecom vous ont-ils convaincus ? Si c’est le cas, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

