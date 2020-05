Škoda lance l’ENYAQ iV, son tout premier SUV 100% électrique. Le constructeur tchèque compte décliner son véhicule en cinq modèles, classés selon leur puissance. La version la plus musclée affichera une autonomie de 460 km pour une puissance de 306 chevaux, soit 225 kW.

Škoda avait d’ores et déjà présenté le ENYAQ en 2019 sous la forme d’un concept car baptisé Vision iV. Quelques mois plus tard, le premier SUV 100% électrique pointe enfin le bout de sa calandre. À l’instar du prochain Q4 e-tron signé Audi, le ENYAQ iV profitera de la plateforme MEB développée par Volkswagen, la maison-mère des deux constructeurs.

Pour rappel, la MEB est une plateforme modulaire électrique conçue par Volkswagen. Elle sert de base à des millions de véhicules estampillés Volkswagen mais également toutes les filiales de l’entreprise, comme Audi, Seat ou Skoda. Selon Christian Strube, membre du conseil d’administration de Škoda Auto, le recours à la MEB permet de satisfaire à « un large éventail d’exigences et d’applications ».

5 modèles pour varier les plaisirs

SUV oblige, les mensurations du ENYAQ iV en impose : 4648 mm de longueur, 1877 mm de largeur, 1618 mm de hauteur et un empattement de 2765 mm. Histoire de varier les plaisirs, le constructeur décline son véhicule en cinq modèles, dotés de tractions différentes. En voici la liste complète :

ENYAQ iV 50 : 148 chevaux (109 kW), moteur à propulsion, batterie de 55 kWh, 340 km d’autonomie

: 148 chevaux (109 kW), moteur à propulsion, batterie de 55 kWh, 340 km d’autonomie ENYAQ iV 60 : 179 chevaux (132 kW), moteur à propulsion, batterie de 62 kWh, 390 km d’autonomie

: 179 chevaux (132 kW), moteur à propulsion, batterie de 62 kWh, 390 km d’autonomie ENYAQ iV 80 : 204 chevaux (150 kW), moteur à propulsion, batterie de 82 kWh, 500 km d’autonomie

: 204 chevaux (150 kW), moteur à propulsion, batterie de 82 kWh, 500 km d’autonomie ENYAQ iV 80X : 265 chevaux (195 kW), quatre roues motrices, batterie de 82 kWh, 460 km d’autonomie

: 265 chevaux (195 kW), quatre roues motrices, batterie de 82 kWh, 460 km d’autonomie ENYAQ iV vRS : 306 chevaux (225 kW), quatre roues motrices, batterie de 82 kWh, 460 km d’autonomie

Selon les dires du constructeur, le ENYAQ enregistre une vitesse maximale de 180 km/h et attends le 0 à 100 en seulement 6,2 secondes. Côté recharge, le conducteur pourra opter pour trois modes différents. Il sera possible de faire le plein du véhicule via une prise de courant domestique de 230 volts, soit via une boite murale dotée d’une puissance maximale de 11 kW, ou bien le propriétaire pourra profiter des bornes de recharge rapide CC avec une puissance de 125 kW (jusqu’à 80% en 40 minutes).

Le lancement du ENYAQ iV est prévu pour le début d’année 2021 tandis qu’une édition spéciale commémorative (les 125 ans de Škoda) sera également commercialisée, avec à la clé un extérieur exclusif et des équipements intérieurs spéciaux. Pour l’heure, le constructeur n’a donné aucune information sur les prix de ces futurs SUV.