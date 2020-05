Audi Q4 e-tron : le prochain SUV électrique disponible en 2021 à partir de 45 000 dollars ?

Le Q4 e-tron, le prochain SUV électrique d’Audi, pourrait être commercialisé dès 2021 à partir de 45 000 $. C’est en tout cas ce que révèle le site spécialisé Electrek.

L’Audi Q4 e-tron, le futur SUV électrique d’Audi, pourrait sortir dès 2021 à partir de 45 000 € selon nos confrères du site spécialisé Electrek. Le constructeur allemand avait d’ores et déjà présenté un concept du véhicule lors du salon de l’Automobile de Genève en 2019. Ce SUV sera donc le cinquième véhicule 100% électrique de la marque.

À l’origine sa sortie était fixée en fin d’année 2020, mais la situation sanitaire actuelle va très probablement bouleverser les plans d’Audi. Le lancement pourrait être décalé en 2021. Ce modèle sera le premier véhicule signé Audi basé sur la MEB. Pour rappel, la MEB est une plateforme modulaire électrique conçue par Volkswagen.

Merci la MEB de Volkswagen

Elle sert de base à des millions de véhicules estampillés Volkswagen mais également toutes les filiales de l’entreprise, comme Audi, Seat ou Skoda. D’après Volkswagen, la MEB offre plus « d’espace, de modularité, d’autonomie, de confort, de commodité et de dynamisme ». On retrouve déjà cette base sur de nombreux modèles existants et à venir comme la Volkswagen ID.3, la Seat el-Borne ou bien le SUV Skoda Vision IV.

Pour en revenir au Q4 e-tron, Audi confirme la présence de deux moteurs électriques, pour une puissance total de 300 ch (225 kW). Selon les dires du constructeur, le SUV pourra atteindre les 100 km/h en 6,3 secondes et sa vitesse maximale sera de 180 km/h. Question autonomie, une batterie de 82 kWh permettront de parcourir près de 450 km avant de devoir passer par la case recharge.

Comme le précise Electrek, proposer un SUV électrique avec une batterie de 82 kWh à moins de 45 000 € est une excellente surprise. Audi peut se permettre de descendre un peu les prix grâce à la production en masse de la plateforme MEB de Volkswagen. Si ce tarif reste tel quel, le Q4 e-tron pourrait facilement tirer son épingle du jeu, face par exemple à un SUV BMW iX3 dont le prix pourrait avoisiner les 70 000 €.

