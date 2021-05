Signal permet désormais d’envoyer des images en 4K, WhatsApp est encore en retard

Signal a un nouveau un train d’avance sur WhatsApp grâce à cette fonctionnalité qui permet d’envoyer des images en 4 K. Les utilisateurs de la version bêta v5.11.0 de l’application peuvent désormais transférer leurs photos en haute résolution en réduisant le taux de compression.

Depuis l’affaire de la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, de nombreux utilisateurs ont décidé de migrer leur compte vers Signal. En plus d’offrir une meilleure protection de leurs données personnelles, la messagerie tente de se différencier du leader en la matière en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Cela a notamment le cas lorsque l’application a lancé Signal Payments, sa solution de versement de cryptomonnaies.

Aujourd’hui, elle teste une nouvelle fonctionnalité qui pourrait creuser l’écart avec sa concurrente de toujours : l’envoi de photos en haute résolution. Habituellement, les messageries compressent les images transférées pour réduire la consommation de données et ne pas surcharger les serveurs. Signal propose donc désormais une nouvelle option d’envoi avec la mention « Haute : plus lent, plus de données ». Elle est pour l’heure uniquement disponible pour les utilisateurs de la version bêta v5.11.0.

Signal devance WhatsApp en proposant l’envoi de photos en 4K

Nul besoin d’activer un paramètre en particulier. L’application propose d’elle-même l’option, à côté de la compression standard, lorsque l’on clique sur l’icône photo habituelle. Nos confrères d’Android Police ont testé la fonctionnalité et ont pu vérifier la qualité des images reçues par le destinataire. Ainsi, une image de résolution 6944 x 9248 pixels, pesant 11,6 Mo, est compressée à une résolution de 3075 x 4096 pixels et un poids de 1,4 Mo. À titre de comparaison, la même photo s’envoie à 1201 x 1600 pixels pour 204 Ko avec le mode standard.

Signal parvient donc à réduire considérablement la taille des images tout en conservant une très bonne qualité. Contrairement à Telegram, la messagerie ne propose pas encore l’envoi de photo en pleine taille. Mais l’intérêt pour cette fonctionnalité semble bien présent, et une telle possibilité pourrait bien voir le jour à l’avenir. De son côté, WhatsApp se contente toujours de compresser les images sans laisser le choix à ses utilisateurs.

