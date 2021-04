Signal va permettre d’envoyer des cryptomonnaies à vos amis

Signal développe un système de paiement qui permettra d'envoyer des cryptomonnaies à vos contacts. Sobrement baptisé Signal Payments, cet outil sera dans un premier temps cantonné au transfert d'une seule devise numérique, le MobileCoin. La fonctionnalité est d'ores et déjà disponible en beta pour les utilisateurs résidents au Royaume-Uni.

Signal, l'alternative qui se veut plus sécurisée que WhatsApp et Facebook Messenger, vient d'annoncer l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité de paiement en peer-to-peer. “Cette fonctionnalité permet d'envoyer et de recevoir des paiements en toute confidentialité aussi facilement que d'envoyer ou de recevoir un message” explique Signal dans un communiqué sur son site web.

Signal Payments est d'abord réservé à l'envoi et à la réception de la cryptomonnaie MOB, une devise basée sur le protocole Mobilecoin. “MobileCoin est une crypto-monnaie conçue pour être utilisée comme monnaie numérique sur votre téléphone. Il est facile à utiliser avec des transactions quasi instantanées” déclare Mobilecoin sur son site web. Cette cryptomonnaie est donc réservée aux paiements sur smartphone. MOB est listé sur la plateforme d'échanges FTX.

Le MobileCoin débarque sur Signal

Comme Signal, MobileCoin est axé sur la confidentialité et le respect de la vie privée. “Notre objectif est de garder vos données entre vos mains plutôt que les nôtres ; la conception de MobileCoin signifie que Signal n'a pas accès à votre solde, à l'historique complet des transactions ou aux fonds détenus” rassure Signal. Le code source du protocole Mobilecoin est d'ailleurs accessible à tous les internautes sur Github.

Pour envoyer des cryptodevises, il suffit de connecter votre compte Signal à un portefeuille numérique Mobilecoin. Dans son annonce, Signal laisse entendre que d'autres cryptomonnaies pourraient être intégrées à sa messagerie dans les années à venir. On pense évidemment au Bitcoin, la doyenne des cryptos, à l'Ether mais aussi à des stablecoins, comme l'USDC, l'USDT ou encore à Lugh, la première cryptomonnaie adossée à l'euro.

Toujours en cours de développement, Signal Payments est déjà disponible en version beta pour les utilisateurs britanniques. On vous en dit plus dès que possible sur cet outil. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.