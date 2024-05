Si vous rêvez de discuter avec le président chinois, cette IA exauce votre souhait, quelle chance !

La Chine a développé un modèle de langage basé sur la pensée de Xi Jinping qui reflète ses philosophies politiques et sociales. Conçu par l'Institut de Recherche en Cybersécurité de ce pays, ce modèle vise à fournir des réponses alignées avec les directives idéologiques de Pékin.

Ces derniers jours ont été marqués par des avancées en intelligence artificielle qui pourrait très bientôt transformer notre quotidien. Par exemple, Google a dévoilé Project Astra, une technologie qui utilise la caméra des smartphones pour offrir une assistance en temps réel. De son côté, OpenAI a lancé GPT-4o, un modèle capable de tenir des discussions en visioconférence presque indiscernables d'un échange avec un être humain. Ces innovations montrent comment l'IA va s'intégrer de plus en plus dans nos vies grâce a des interactions plus fluides et naturelles.

La Chine, qui cherche à renforcer son influence et à promouvoir ses idéologies, a développé un modèle de langage basé sur la pensée de son président, Xi Jinping. Ce modèle, qui rappelle le Petit Livre Rouge de Mao Zedong, est décrit comme “sécurisé et fiable”. Il s'appuie sur les commentaires et les instructions du président concernant la vie sociale, économique et politique. Il est connu sous le nom de “Pensée de Xi Jinping sur le socialisme à caractéristiques chinoises pour une nouvelle ère”.

A lire également – Huawei va bientôt perdre cet avantage qui lui permet de survivre face à l’embargo américain

Ce modèle d’IA est basé sur la pensée de Xi Jinping

Développé par l'Institut de Recherche en Cybersécurité de Chine, ce modèle de langage est entraîné sur des matériaux approuvés par l'État pour garantir des réponses conformes aux enseignements officiels de Pékin. Actuellement, le modèle n'est pas encore disponible pour le public, mais il pourrait être utilisé pour fournir des rapports sur l'état actuel du développement de l'intelligence artificielle ou répondre à des questions spécifiques sur la pensée de Xi Jinping et ses applications dans divers domaines.

La Chine cherche à exploiter la puissance de l'intelligence artificielle pour stimuler son économie, notamment face à des problèmes dans son économie tels que la baisse de la croissance et les restrictions commerciales. Le développement de modèles de langage de grande taille nécessite des processeurs avancés, que les États-Unis ont récemment interdit de vente à ce pays. Malgré cette restriction, il continue de développer ses capacités en IA. Selon l'Administration du Cyberespace, le modèle est déployé exclusivement sur les serveurs de l'Institut de Recherche en Cybersécurité, assurant ainsi un traitement des données local et sécurisé.