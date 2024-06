Cet aimant créé par l’IA pourrait aider à protéger l’environnement, mais comment ?

Une entreprise britannique annonce la création d'un aimant permanent écologique et économique. Une avancée majeure dans le domaine de la protection de l'environnement.

Vous avez déjà tous vu une voiture électrique ou une éolienne. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment elles fonctionnent exactement ? On ne soupçonne pas à quel point ce genre de machines repose sur des composants parfois très banals. Prenons l'exemple des wattures. Environ 80 % d'entre elles roulent grâce à un moteur utilisant des aimants. Plus précisément des aimants permanents, qui ne nécessitent pas d'énergie électrique pour maintenir un champ magnétique. Oui, ce sont ceux qui servent à accrocher un papier sur votre frigo.

Ceux présents dans les véhicules propres ne sont pas identiques, on s'en doute. Pour qu'ils soient suffisamment puissants, leur conception nécessite d'utiliser des terres rares comme le dysprosium ou le néodyme, ce qui entraîne un coût de fabrication élevé et un impact important sur l'environnement. Le problème, c'est que la demande pour de tels aimants devrait être multiplié par 10 d'ici 2030. Des chercheurs travaillent donc depuis des années à trouver une alternative et aujourd'hui, la firme britannique Materials Nexus annonce MagNex, un aimant permanent sans terre rare créé à l'aide de l'intelligence artificielle.

Un nouvel aimant conçu à l'aide de l'IA pourrait participer à protéger l'environnement

On ne connaît pas la composition exacte de MagNex, mais l'entreprise affirme que son coût de production représente 20 % de celui d'un équivalent avec terres rares. Le processus émettrait aussi 70 % de CO 2 en moins. Un gain économique et écologique impressionnant sur le papier, même s'il faudra attendre une utilisation de masse avant d'en voir les effets bénéfiques, par exemple sur le prix des voitures électriques.

L'IA a joué un rôle très important dans la création de cet aimant permanent. En analysant 100 millions de compositions différentes, elle a permis l'élaboration et le test de MagNex en 3 mois seulement. À titre de comparaison, la société Niron Magnetics a mis au point un aimant à base de fer et d'azote après 10 ans de recherche, et il n'est pas encore prêt pour une production industrielle. Materials Nexus indique que son produit s'intègrerait aussi dans d'autres secteurs comme les catalyseurs ou les semi-conducteurs. Il pourrait même aider à mettre fin aux coupures de réseaux mobiles.