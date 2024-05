Et maintenant, l’IA répond à vos appels en imitant votre voix

La très populaire application de gestion des appels Truecaller a recours aux avancées d'IA de Microsoft pour mettre au point un assistant capable de répondre aux appels à votre place avec votre propre voix.

Truecaller annonce un partenariat avec Microsoft pour alimenter une nouvelle fonctionnalité de son application. Le service proposait déjà à ses utilisateurs AI Assistant, capable de répondre aux appels à leur place (en cas d'indisponibilité ou pour éviter les spams téléphoniques). Il va dorénavant être en mesure de s'exprimer à votre place avec votre propre voix.

Pour ce faire, Truecaller s'appuie sur la technologie Personal Voice de Microsoft. Celle-ci fait partie de la plateforme Azure AI Speech, spécialisée en reconnaissance vocale, ainsi qu'en conversion d'audio en texte et inversement. Grâce à Personal Voice, “les utilisateurs de l'assistant Truecaller peuvent désormais créer une version entièrement numérique de leur propre voix”, fait savoir l'éditeur de l'application.

L'IA répond à vos appels en reproduisant votre voix

L'usage de cette fonction est très simple. Les utilisateurs sont invités à enregistrer leur voix pendant quelques secondes, puis le système s'en sert pour créer une voix synthétique qui ressemble à la vôtre. “Nous avons franchi une étape importante vers une expérience de communication véritablement personnalisée et engageante”, s'enthousiasme déjà Truecaller dans son communiqué.

Pour ne pas troubler les interlocuteurs qui vous appellent, ceux-ci sont d'abord accueillis avec un message expliquant qu'ils parlent à un robot imitant votre voix. Ensuite, l'assistant pose des questions à l'appelant pour déterminer qui il est et quel est le but de l'appel. Vous êtes prévenus s'il détecte qu'il s'agit d'un spam, et pouvez ainsi continuer d'ignorer l'appel, voire bloquer le numéro.

L'AI Assistant de Truecaller dopé au Personal Voice de Microsoft sera déployé dans les prochaines semaines. Dans un premier temps, une liste restreinte de pays y aura accès : les États-Unis, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Suède et le Chili. Il faudra aussi installer une version bêta de l'application pour en profiter avant la disponibilité dans une build stable. Rappelons que l'assistant vocal boostée à l'IA de Truecaller n'est disponible qu'auprès des utilisateurs payants de l'app.

Source : Truecaller