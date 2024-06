Cette application d’actualités publierait des faux articles rédigés par l’IA, c’est pourtant l’une des plus utilisées au monde

Un agrégateur d'actualités sur mobile ferait la part belle aux articles inventés de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que l'application est l'une des plus téléchargées au monde dans sa catégorie.



L'intelligence artificielle n'a pas que des bons côtés. Si elle peut être utile dans les travaux de rédaction, par exemple en vous donnant une ébauche de plan pour un document complexe, elle devient problématique quand elle commence à rédiger à votre place. Surtout dans le domaine du journalisme. Pourtant, les articles écrits par une IA sont de plus en plus nombreux sur Internet. Certains n'hésitent pas à s'en servir pour remplacer des rédactions entières. D'autres ne vont pas jusque là, mais “oublient” de mentionner l'intervention de l'intelligence artificielle dans leurs productions.

Plus que l'utilisation de l'IA en soi, le problème vient du fait qu'elle est capable d'inventer une actualité de toutes pièces. C'est ce dont se sont rendues compte les équipes de Reuters concernant l'une des applications de news les plus téléchargées au monde. Elle affiche 50 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde. À première vue, l'agrégateur semble tout à fait classique : il republie des articles sous licence en provenance de sources connues comme Associated Press, CNN, Reuters lui-même ou encore la Fox. Le souci se situe au niveau de sa couverture de l'actualité locale.

Cette application d'actualités utilisée par 50 millions de personnes chaque mois serait remplie de faux articles écrits par l'IA

Fin 2023, l'application publie un article annonçant une fusillade dans une petite ville du New-Jersey aux États-Unis. Sauf qu'elle n'a jamais eu lieu. Début 2024, une banque alimentaire américaine a dû demander à plusieurs personnes de partir parce que l'agrégateur avait annoncé les mauvaises heures de distribution. Les exemples de ce type sont nombreux. D'après Reuters, c'est arrivé au moins 40 fois depuis 2021.

Vous l'aurez compris, tous les articles erronés en question ont été rédigé par l'intelligence artificielle de l'application. Il s'agit de NewsBreak, disponible uniquement aux États-Unis où elle est la plus téléchargée du continent dans sa catégorie. Un porte-parole affirme que l'agrégateur a systématiquement retiré les articles en question, mais n'admet jamais la moindre faute. L'avenir de l'application est désormais incertain.

