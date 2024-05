ChatGPT : on sait quand arrivera le moteur de recherche d’OpenAI, c’est imminent

OpenAI est sur le point de lancer un moteur de recherche propulsé par l'intelligence artificielle, prêt à rivaliser directement avec Google. L'annonce, prévue pour lundi, semble stratégiquement placée juste avant la conférence annuelle Google I/O.

Les moteurs de recherche ont longtemps dominé la façon dont nous explorons Internet. Au cœur de cette évolution, OpenAI, connue pour ses avancées en intelligence artificielle, a développé ChatGPT. Ce programme est basé sur un modèle d'IA capable de générer des réponses humaines à des textes écrits. Ce chatbot a changé la façon dont nous interagissons sur le web en offrant une nouvelle méthode pour chercher des informations en ligne.

Selon des sources proches du dossier, OpenAi pourrait annoncer son nouveau moteur de recherche le lundi 13 mai, juste avant le début de la conférence annuelle Google I/O. Ce timing semble destiné à maximiser l'impact de cette révélation. Avec ce projet OpenAI ne cherche pas seulement à capter l'attention du public et des médias, mais aussi à introduire une solution de recherche avancée et performante qui pourrait défier la position dominante de Google.

Cette nouvelle offre d'OpenAI s'inscrit dans un contexte plus large où plusieurs entreprises cherchent à innover dans la recherche assistée par IA. À titre d'exemple, la startup Perplexity, fondée par un ancien collaborateur de l’entreprise, a déjà mis en place un moteur de recherche qui intègre des citations et des images directement dans ses résultats. Celui-ci promet d'aller encore plus loin en intégrant des réponses enrichies de citations qui proviennent de diverses sources.

De son côté, Google continue de perfectionner ses technologies en apportant des améliorations régulières à ses modèles d'intelligence artificielle et à son chatbot, Gemini. La société expérimente également avec ce qu'elle appelle l'expérience générative de recherche. C’est une nouvelle approche de la recherche qui combine la génération de contenu IA avec les résultats de recherche traditionnels pour fournir des réponses plus complètes et contextuelles aux utilisateurs.

Face à la montée en puissance de ces nouvelles technologies, Google envisage même de rendre certaines de ses innovations en recherche payantes. L’entreprise intensifie ainsi la compétition avec OpenAI, qui offre déjà des fonctionnalités avancées à ses utilisateurs payants. Le paysage des moteurs de recherche est donc sur le point de connaître une transformation importante avec l'arrivée de ces nouvelles technologies d’IA.

