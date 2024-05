Regardez ce robot résoudre un Rubik’s Cube à la vitesse de l’éclair, ne clignez pas des yeux !

Un robot de Mitsubishi Electric a établi un nouveau record mondial de vitesse pour la résolution du Rubik's Cube. Normalement utilisé pour fabriquer des moteurs d'appareils électroménagers, il a résolu le célèbre puzzle en un temps record.

Vous pensiez que les machines nous domineront bientôt ? Selon un sondage, les avancées de l'intelligence artificielle inquiètent de plus en plus les Français, au point qu'une bonne partie d'entre eux pensent que les machines finiront par contrôler les humains. On dirait bien qu’elles ont déjà commencé avec les jeux où l'homme perd sa place. Après avoir dominé le labyrinthe à bille, elles s'attaquent maintenant au fameux Rubik's Cube.

Récemment, un robot de Mitsubishi Electric a repoussé les limites de la vitesse en résolvant ce puzzle en 3 dimensions en un temps record. Appelé TOKUFASTbot, il est conçu principalement pour positionner des fils dans les moteurs d'appareils électroménagers. Il utilise des servomoteurs ultra-réactifs et un algorithme de reconnaissance des couleurs basé sur l'intelligence artificielle pour accomplir cette tâche avec une précision et une rapidité étonnantes.

Ce robot vient de battre le record du monde de résolution d’un Rubik’s Cube

Le nouveau record établi par TOKUFASTbot est particulièrement impressionnant en raison de la vitesse incroyable à laquelle le robot a résolu le Rubik's Cube. Le temps de résolution est si rapide que l'ensemble du processus se déroule littéralement en un clin d'œil. Il a complété le puzzle en 0,305 seconde, plus rapidement que la plupart des gens ne peuvent cligner des yeux. Pour mettre cela en perspective, un battement de paupière humain dure en moyenne entre 0,1 et 0,4 secondes.

Yuji Yoshimura, directeur général du Centre de Production de Composants de Mitsubishi Electric, a expliqué que ce projet est né de l'initiative des jeunes ingénieurs de l'entreprise. Leur objectif était de démontrer les capacités techniques de l’entreprise en matière de fabrication de moteurs de haute précision et de haute vitesse.

Grâce à ce titre, cette division de la société démontre l'impact de la robotique avancée sur l'industrie manufacturière. Ce succès montre comment les technologies robotiques peuvent améliorer la précision et la rapidité des processus de production. L'entreprise prévoit de continuer à innover en utilisant ces technologies pour développer des moteurs encore plus efficaces et pour automatiser davantage de tâches complexes, afin de renforcer la productivité et la compétitivité dans le secteur manufacturier.