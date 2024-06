Il discute avec ChatGPT par la pensée, plus besoin de parler ou d’écrire !

Une start-up britannique a mis au point une IA qui décrypte les pensées de son utilisateur et les transforme en données. Le modèle envoie ensuite celles-ci à ChatGPT pour créer une discussion. Plus besoin de clavier, de souris ou de micro pour interagir avec l’IA générative. Évidemment, il y a un « mais ». Et même plusieurs. Explications.

Les IA génératives comme ChatGPT, Copilot ou Gemini envahissent notre quotidien. Que ce soit dans notre vie professionnelle ou notre vie personnelle. Depuis un an et demi, ChatGPT est dans toutes les conversations. Mais plus seulement : le terme intelligence artificielle est employée à toutes les sauces pour promouvoir des produits. C’est notamment le cas en téléphonie mobile où les marques ont annoncé l’arrivée de modèles génératifs dans les téléphones, avec plus ou moins de succès.

Dernière en date : Apple. La firme a annoncé en début de semaine Apple Intelligence, une IA générative qui ne va pas simplement répondre à des questions ou créer des images. Elle va aussi prendre le contrôle sur certaines applications pour vous aider à faire certaines taches répétitives plus rapidement. Et elle s’appuiera parfois sur ChatGPT pour le faire. Cependant, que ce soit dans le cas de ChatGPT, Apple Intelligence, Gemini ou encore Copilot, les interactions sont classiques : vous parlez dans un micro ou vous saisissez du texte avec un clavier.

Cet IA peut décoder les pensées de l'utilisateur pour les transmettre à ChatGPT

Et s’il était possible de converser avec une intelligence artificielle sans parler ni écrire ? C’est le but que s’est donné une start-up londonienne appelée Mind Portal. Son but n’est pas de créer un système qui va interpréter les pensées des utilisateurs. Il s’agit plutôt d’un système basé sur l’intelligence artificielle qui va reconnaitre les signaux du cerveau et va associer à ces derniers des phrases. Puis, ce système va transmettre l’information à ChatGPT qui va produire une réponse. Et ainsi de suite.

Vous pouvez découvrir en fin de cet article une vidéo diffusée sur YouTube par nos confrères de l’édition anglaise de Tom’s Guide. Dans ce document, une personne pense une phrase, l’activité cérébrale est enregistrée, décodée par le système de Mind Portal et envoyée à ChatGPT. Et la phrase est extrêmement complexe. Il y a cependant plusieurs limitations qui sont relevées. D’abord, le décodage est long. Pour une phrase simple, quelques secondes suffisent. Pour une phrase complexe, cela augmente beaucoup.

La télépathie avec ChatGPT, ce n'est pas encore pour demain !

Deuxième limitation, le modèle génératif a été entrainé par l’utilisateur pendant des heures et des heures. C’est extrêmement long. Il faut répéter de nombreuses fois chaque phrase pour qu’elle soit reconnue. Il est possible de créer des IA qui ne nécessitent pas d’entrainement pour chaque utilisateur. Mais il faudrait pour cela qu’elle soit nourrie par les pensées de centaines de personnes, générant ainsi des modèles de pensée génériques.

Troisième limitation, ça ne marche pas à tous les coups. Selon le patron de la start-up, le taux de réussite est de 42 %. Ce taux est assez important pour confirmer que le système fonctionne et qu’il ne s’agit pas d’un « coup de chance ». Mais ce taux est trop faible pour être fiable. Cependant, ces travaux sont très prometteurs. Mind Portal estime être en mesure de créer un produit grand public dans les 5 ans qui apportera des interactions très simples. Mais pour créer une réelle interface homme-machine basée sur la pensée, il faudra beaucoup plus de temps.