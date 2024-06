Cette fonction bien pratique de l’IA Copilot va disparaître, Microsoft ne veut plus que vous l’utilisez

Quelques mois seulement après son lancement, Microsoft va retirer la fonctionnalité Copilot GPT Builder de l'abonnement Copilot Pro. Introduit en mars, ce service permettait aux utilisateurs de créer leurs propres assistants IA personnalisés.

En janvier, Microsoft a lancé Copilot Pro, un abonnement mensuel à 22 euros par mois qui offre des fonctionnalités avancées pour son IA intégrée dans le navigateur Edge. Ce service, autrefois connu sous le nom de Bing Chat, inclut l'accès aux modèles d’intelligence artificielle les plus récents comme GPT-4 Turbo et Dall-E 3 de ChatGPT. Parmi les fonctionnalités ajoutées en mars, Copilot GPT Builder permet aux abonnés de créer leurs propres assistants personnalisés, accessibles sur divers appareils et partageables même avec ceux qui n'ont pas d'abonnement.

Microsoft a annoncé que cette fonctionnalité sera supprimée de Copilot Pro à partir du 10 juillet. La société a communiqué cette nouvelle par email aux abonnés en expliquant que la décision fait partie d'une réévaluation de leur stratégie visant à se concentrer sur les fonctionnalités de base et les opportunités pour les développeurs. La page de support de l’entreprise précise qu’elle souhaite désormais se focaliser sur les scénarios commerciaux et professionnels pour les GPTs.

Copilot GPT Builder permettait aux utilisateurs de créer des assistants IA sans nécessiter de compétences en programmation, grâce à divers templates personnalisables. Ils pouvaient ainsi développer des programmes adaptés à leurs besoins, que ce soit pour un usage personnel ou professionnel. Microsoft encourageait même la monétisation de ces créations. L'outil était particulièrement apprécié pour sa simplicité et son accessibilité en permettant à un large public de bénéficier des dernières avancées en intelligence artificielle.

Après le 10 juillet, tous les GPTs créés avec Copilot GPT Builder seront supprimés, ainsi que les données associées. Les utilisateurs sont invités à sauvegarder leurs instructions personnalisées avant cette date en accédant au mode édition de leurs assistants et en copiant les informations depuis l'onglet de configuration. La suppression de cette fonctionnalité marque un changement dans l'approche de Microsoft, qui se tourne désormais vers des solutions IA destinées aux entreprises et aux développeurs, laissant de côté les outils grand public comme GPT Builder.