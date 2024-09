Si Bill Gates créait Microsoft aujourd’hui, il se centrerait uniquement sur cette technologie

Bill Gates dévoile sur quoi il se centrerait dans l'optique où il devrait fonder Microsoft à notre époque. Il n'est pas du tout question de logiciels, mais bien de cette technologie précise.



En 1975, deux jeunes de 19 et 22 ans créent un langage BASIC pour l'ordinateur Altair 8800 et le vendent à son fabricant, MITS. C'est le début de l'entreprise qui prendra plus tard le nom de Microsoft, fondée par Bill Gates et Paul Allen. À l'époque, très peu de personnes ont l'intime conviction que les PC deviendront des appareils incontournables dans le futur. “J'ai eu la chance que ma croyance dans les logiciels me rende unique“, avoue Gates. En d'autres termes : il a senti le bon filon avant qu'il y est trop de monde sur le marché pour lui faire de l'ombre.

L'histoire prouve qu'il a eu raison. En 2023, Microsoft réalise plus de 210 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Sans compter Android, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé au monde avec 25,5 % de parts de marché selon les chiffres de Statcounter en août 2024. À titre de comparaison, macOS est à 5,5 %. Mais imaginons que la société voit le jour aujourd'hui. Sur quoi travaillerait-elle ? Bills Gates a répondu à la question.

Voici sur quoi travaillerait Microsoft si Bill Gates fondait l'entreprise aujourd'hui

Le multimillionnaire imagine un Microsoft en concurrence directe avec OpenAI, autrement dit une firme centrée sur l'intelligence artificielle. Il sait qu'actuellement, “quelqu’un pourrait lever des milliards de dollars pour une nouvelle société d’IA [avec juste] quelques idées sur le papier“. Conscient que “croire simplement en l’IA, ce n’est pas très unique“, il se dit qu'il devrait “développer une vision personnelle de la façon dont on conçoit les systèmes d’IA – quelque chose que d’autres n’ont pas compris“.

Ce sont au fond les conseils qu'il prodigue aux jeunes entrepreneur(e)s souhaitant se lancer dans ce secteur ultra-concurrentiel. Indirectement, on peut dire que Bill Gates a réalisé son souhait : Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI et cherche à implanter son IA Copilot partout où c'est possible.

Source : CNBC