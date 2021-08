Shield TV : Nvidia préfère faire l’impasse sur Android 10

La Nvidia Shield TV tourne encore et toujours sous Android 9. Logique de voir de nombreux utilisateurs sur une éventuelle migration vers une version plus récente de Google TV (anciennement Android TV) sur les forums du constructeur. Et justement, Nvidia vient d'apporter une réponse claire et concise.

Comme vous le savez peut-être, la Shield TV de Nvidia a reçu il y a quelques semaines maintenant une nouvelle mise à jour, qui a pour principal nouveauté de moderniser l'interface du boitier dans le style Google TV (anciennement Android TV). On retrouve des grandes illustrations en tête de l'interface pour mettre en avant certains programmes phares, tandis que le nombre d'icônes différentes a été nettement réduit pour plus de lisibilité.

Mais là n'est pas le propos. Cette MAJ concerne encore et toujours la version de Android TV basée sur Android 9. Après des années de bons et loyaux services, de nombreux utilisateurs ont commencé à interpeller l'équipe de Nvidia sur le forum officiel pour savoir s'il était prévu de migrer bientôt vers une version plus moderne de l'OS de Google, et notamment Android 10 peut-être.

Shield TV : Android 10 n'est pas assez intéressant

Or, il s'avère que Nvidia a apporté discrètement une réponse à cette question sur le forum en juillet 2021. Pour Nvidia, il n'y a aucun intérêt à migrer sous Android 10. Pourquoi me demandez-vous ? Aux yeux de l'entreprise, les nouveautés entre Android 9 et Android 10 ne sont pas suffisamment importantes et significatives pour justifier une migration.

“Le développement de la Shield TV est toujours en cours, nous venons de sortir une nouvelle il n'y a pas si longtemps. Android 10 n'était pas une option pour Android TV, nous avons donc décidé de l'ignorer car l'effort était importante et il n'y avait pas d'impact essentiel pour les utilisateurs finaux autre que le changement de version. En dehors de cela, nous ne parlons plus de notre feuille de route à l'avance, mais je peux vous dire qu'il y a toujours beaucoup de développement en cours pour la Shield”, a écrit Nvidia sur son forum.

Si l'on s'amuse à lire entre les lignes, on peut légitiment penser qu'Android 12 représente une mise à jour bien plus intéressante et pertinente pour Nvidia. Il ne serait pas étonnant que le constructeur annonce prochainement une migration vers la dernière version de l'OS de Google. Pour rappel, un portage non-officiel de LineageOS permettait de profiter d'Android 10 sur votre Nvidia Shield TV.

