Orange prépare l’arrivée de la fibre 10 Gb/s, mais sera très en retard sur la concurrence

Dans une interview donnée au Télégramme, Philippe Chanclou, responsable d’équipe innovation fibre chez Orange, affirme que l’opérateur travaille déjà au déploiement d’une offre Internet 10 Gb/s. Toutefois, avec la sortie récente de la Livebox 6 et son débit maximal de 2 Gb/s, il est très probable que les abonnés vont devoir attendre encore plusieurs mois, voire années. Pendant ce temps, la concurrence a déjà dégainé ses offres.

Orange a longtemps proposé des box avec un débit limité à 1 Gb/s par seconde. Au lancement de la fibre, ce chiffre était plus que satisfaisant pour les utilisateurs, mais aujourd’hui, les cartes sont redistribuées. L’opérateur historique en a bien conscience, puisqu’il a lancé une offre à 2 Gb/s avec sa Livebox 5. Puis, avec le lancement de la Livebox 6, ce dernier propose enfin un port 2,5 Gb/s entièrement exploitable, mettant ainsi fin au débit partagé de ses anciens modèles.

Ce cap désormais franchi, il est temps pour Orange pour penser à la suite. Et les ambitions sont là : « Aujourd’hui, la fibre propose un débit autour d’un gigabit. La suite c’est l’arrivée et le déploiement massif du 10 gigas à la maison », a fait savoir Philippe Chanclou, responsable d’équipe innovation fibre chez Orange, au quotidien breton le Télégramme. Quant à la date de déploiement, c’est une autre histoire.

Orange s’intéresse à la fibre 10 Gb/s, la concurrence la propose déjà

En effet, la Libebox 6 venant tout juste d’être lancée, on image aisément qu’il va falloir se montrer patient pour voir les 10 Gb/s de débit débarquer dans les offres d’Orange. Malheureusement pour les abonnés, Philippe Chanclou confirme ces craintes. Il précise qu’un tel débit ne se pas disponible avant « quelques mois, quelques années sur le réseau d’Orange France. »

« À long terme, l’objectif c’est que l’ensemble de la France soit éligible à des offres à 10 gigas. Les technologies sont prêtes. Nous sommes sur des phases d’apprentissages et d’essais », poursuit-il. La mauvaise nouvelle, c’est que la concurrence a d’ores et déjà dégainé ses offres. Free et SFR affichent tous deux des offres 10 Gb/s dans leur catalogue. Les abonnés Orange, de leur côté, risquent de ne pas apprécier devoir attendre quelques années de plus.

Source : Le Télégramme