Shark Detect Pro : cet aspirateur balai bourré de capteurs et qui se vide tout seul est à un prix imbattable !

Pour les fêtes de fin d'année, Shark Clean casse ses prix. En ce moment, l'un des aspirateurs balais les plus avancés de la marque fait l'objet d'une forte réduction. Bourré de capteurs et équipé d'un système de vidage automatique, le Shark Detect Pro est l'un des rares aspirateurs sans fil à avoir des capacités que l'on retrouve habituellement sur les modèles robots.

Dans quelques jours, 2024 tirera sa révérence. Pour cette fin d'année, Shark Clean propose des promotions très généreuses sur ses aspirateurs balais et robots. Le modèle le plus avancé du catalogue fait ainsi l'objet d'une réduction de plus de 35%.

Lancé au prix de 400 €, il est en ce moment à seulement 263 € grâce au cumul de deux réductions. L'aspirateur est en effet affiché à 298,99 au lieu de 399,99 € à la base, ce qui correspond à une première réduction de plus de 100 €.

Vous pouvez faire baisser davantage le prix grâce à un code promo exclusif : PHON122024 qui vous donne droit à une réduction supplémentaire de 12%. Au final, le Shark Detect Pro revient à 263,11 € au lieu de 399,99 €. Vous réalisez une économie de plus de 136 €.

Un aspirateur balai sans fil imbattable à ce prix là

Le Shark Detect Pro offre un rapport qualité prix très agressif. Pour moins de 300 €, il offre des fonctionnalités que l'on retrouve habituellement à plus de 1000 € chez certains concurrents. Cet aspirateur balai a en effet plusieurs cordes à son arc. Il dispose de plusieurs capteurs qui lui permettent de proposer quatre technologies pour un nettoyage intelligent.

La fonction DirtDetect ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en fonction de la ténacité des débris. La fonction Edge Detect est similaire, mais augmente systématiquement la puissance quand elle détecte des angles et recoins pour un nettoyage plus efficace.

Quant à la technologie FloorDetec, elle optimise les performances en fonction des types de sols. Qu'il s'agisse de tapis, moquettes ou de sols durs, la brosse rotative multi-surfaces QuadClean assure une aspiration en profondeur. Enfin, la fonction LightDetect, plus classique, permet d'illuminer automatiquement les zones peu éclairées pour voir facilement la saleté.

Le Shark Detect Pro dispose d'un autre atout de taille : une fonction de vidage automatique. Après chaque séance de nettoyage, il suffit de poser l'aspirateur sur sa station de charge pour qu'elle se vide automatiquement, vous épargnant ainsi cette corvée.

Le bac de 2 litres peut contenir des déchets jusqu'à 45 jours sans odeur, ce qui vous laisse de grands intervalles de temps pour le vider. Le bac de l'aspirateur retient 99,99% des poussières, allergènes et particules irritantes sans les libérer dans l'air. Enfin, le Shark Detect Pro offre une autonomie allant jusqu'à 60 minutes en une charge.