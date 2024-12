Shark Clean baisse drastiquement le prix de ses aspirateurs robots et balais, mais il va falloir faire vite

Shark Clean propose des réductions importantes sur ses aspirateurs robots et balais en cette période de Black Friday. Il est encore possible de profiter de ces belles promotions en ce moment, mais il va falloir faire vite.

Shark Clean continue de renforcer sa présence sur le marché des aspirateurs en France, avec des modèles au rapport qualité-prix qui bouscule les concurrents déjà bien établis. Pour cette fin d’année, la marque propose de grosses remises sur ses aspirateurs robots et balais qui couvrent tous les types de besoin.

Le catalogue est composé d'aspirateurs balais sans fil, d'aspirateurs laveurs ou encore d'aspirateurs robots polyvalents. Tous sont bourrés de capteurs, avec les dernières technologies en vogue sur ce marché. Shark Clean propose de belles remises pour le Black Friday, mais vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 12% en ce moment avec un code promo exclusif : PHON122024.

Shark Clean : les meilleures offres du Black Friday sur les aspirateurs robots et balais

Aspirateur laveur sans fil Shark HydroVac WD210EU à 189 € au lieu de 300 € avec le code PHON122024

Aspirateur auto-vidant sans fil Shark BU3521EU à 219 € au lieu de 350 € avec le code PHON122024

Shark Matrix Plus : aspirateur robot et laveur 2-en-1 à 263 € au lieu de 400 € avec le code PHON122024

Shark PowerDetect NeverTouch Pro : Aspirateur robot et laveur avec vidange automatique à 548,99 € au lieu de 800 €

Ce qu'il ne faut pas manquer chez Shark Clean en ce moment

Tous les aspirateurs de Shark Clean font l'objet de réductions importantes pour cette fin d'année. Si vous recherchez un aspirateur balai sans fil 2-en-1 capable d'aspirer et de nettoyer, le Shark Hydrovac WD210EU est au prix imbattable de 189 € au lieu de 300 € avec le code promo PHON122024 pour une réduction totale de 110 €.

Si vous recherchez un modèle avec fonction de vidage automatique, c'est vers le modèle B83521EU qu'il faut vous tourner. Il s'agit aussi d'un aspirateur laveur (2-en-1), mais contrairement à l'Hydrovac, il est capable de déposer automatiquement la saleté dans sa base de vidange, sans intervention humaine. Ce modèle est à 219 € au lieu de 350 € en ce moment avec le code PHON122024.

On termine enfin avec un aspirateur robot Shark : le PowerDetect NeverTouch Pro qui est aussi le modèle le plus avancé du catalogue. Proposé à 548,99 € au lieu de 800 €, ce modèle entièrement autonome est capable de s’auto-remplir, de s’auto-vider et s’auto-nettoyer tout seul. De plus, grâce à la technologie Neverstuck, il peut se soulever et s’abaisser pour franchir les obstacles et les seuils en toute facilité.

Ce que vous devez savoir sur Shark Clean

Shark Clean est une filiale du groupe SharkNinja. Il s'agit d'une entreprise américaine spécialiste de l'électroménager. Très populaire aux États-Unis, elle commence également à se faire un nom en France, grâce notamment aux produits de la marque Ninja (friteuses, mixeurs, robots cuiseurs, etc.).

Shark Clean est ce qui la concerne est une marque qui se fait davantage remarquer dans le domaine des aspirateurs. Ses produits se distinguent par un rapport qualité-prix très concurrentiel, malgré leur qualité qui n'a rien à envier à la concurrence.