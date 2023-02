SFR baisse le prix ses forfaits fibre, mais augmentent ceux de l’ADSL

Sur son site Internet, SFR a dévoilé les nouveaux tarifs de ses abonnements Internet. La bonne nouvelle, c’est que les prix de la fibre ont baissé. La mauvaise, c’est que ceux de l’ADSL sont en hausse. L’opérateur a en effet mis à niveau les deux types d’abonnement, comme l’a déjà fait Free avant lui.

Après la polémique suscitée par SFR lors de la hausse des prix ses offres mobiles, les abonnés de l’opérateur seront soulagés d’apprendre que, pour une fois, c’est une bonne nouvelle qui les attend. En effet, ce dernier a réévalué les prix de ses tarifs Internet à la baisse, que l’on peut retrouver sur son site.

Ainsi, la box Starter s’affiche 19,99 €/mois, la box Power à 27,99 €/mois et la Premium à box 33,99 €/mois. Notez en revanche que ces prix ne sont valables que pour la première année de souscription. Passés 12 mois, ceux-ci passeront respectivement à 34,99 €/mois, 39,99 €/mois et 46,99 €/mois.

SFR veut que la fibre et l’ADSL coûtent le même prix

Autrement dit, il s’agit d’une excellente occasion d’enfin se laisser tenter par la fibre si vous résidez dans une zone éligible. En effet, SFR ne précise pas si ces nouveaux tarifs s’appliquent également aux abonnés existants. Ni la raison qui l’a poussé à baisser ces derniers.

En effet, une rapide comparaison avec ses offres permet de mieux comprendre la démarche. Si la fibre baisse, l’ADSL monte. En réalité, les deux réseaux sont désormais équivalents en termes de prix. Les abonnés paieront la même somme avec leur box, qu’ils soient reliés en fibre ou en ADSL.

SFR n’est pas le premier opérateur à agir de la sorte. Free a également mis à niveau ses offres fibre et ADSL avant lui. C’est d’ailleurs lui qui a ouvert la marche. Orange et Bouygues Telecom, de leur côté, rechignent encore à en faire de même. Si la fibre et l’ADSL sont au même prix la première année, la fibre coûte plus cher dès la seconde année, de 4 à 5 euros chez Orange et de 4 à 9 € chez Bouygues Telecom.