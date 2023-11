SFR profite du Black Friday pour faire grimper ses prix

Alors que les opérateurs sont nombreux à proposer des forfaits à prix cassé à l'occasion du Black Friday, SFR a décidé d'aller à contre-courant. En effet, l'opérateur vient d'augmenter les prix de son offre SFR Fibre Starter.

A l'occasion du Black Friday, de nombreux opérateurs proposent des smartphones ou des forfaits mobile et internet fixe à prix cassé. Néanmoins, SFR a visiblement décidé d'aller à contre-courant.

Comme le rapportent nos confrères du site Allo Forfait, la filiale d'Altice vient d'augmenter en toute discrétion les tarifs de certaines offres. C'est notamment le cas de la formule SFR Fibre Starter. L'offre “haut débit à petit prix” du carré rouge gagne 2 euros et passe donc à 22,99 €/mois au lieu de 20,99 €.

Ce prix est valable six mois uniquement, la facture passant ensuite à 34,99 €/mois. On est toujours sur un engagement de 12 mois. Précisons que cette augmentation de prix ne s'accompagne d'aucune amélioration : les débits restent à 1 Gbit/s et 700 Mbit/s en téléchargement descendant et ascendant.

Le forfait 5G sans engagement augmente aussi

Mais ce n'est pas tout puisque SFR a procédé à quelques modifications du côté des forfaits 5G sans engagement. En effet, la formule 200 G0 5G vient de gagner 50 Go dans son enveloppe et passe donc à 250 Go. En contrepartie, le prix a grimpé de 2 euros par mois. Désormais, il faudra payer 36,99 €/mois pour profiter cette offre. Les clients Box bénéficient toujours d'un tarif préférentiel à 16,99 €/mois. A l'exception de la quantité de données mobiles allouée, rien d'autre n'a bougé sur ce forfait.

Comme vous le savez peut-être, les opérateurs ont trouvé une nouvelle combine pour augmenter considérablement le prix de leurs forfaits. Depuis début octobre 2023, Orange et SFR ont décidé de réduire la durée des tarifs promotionnels accessibles aux nouveaux clients. Auparavant, un nouvel abonné pouvait payer son forfait moins cher durant la première année, avant de passer au “vrai” prix.

Désormais, les derniers venus pourront profiter de ces tarifs “de bienvenu” durant 6 mois seulement. En novembre 2023, Bouygues Telecom a finalement adopté la même stratégie, sur ses forfaits mobile comme sur ses offres Internet. Avec cette nouvelle méthode, c'est évidemment l'utilisateur qui trinque. La meilleure solution reste toujours de faire jouer la concurrence en changeant régulièrement d'opérateur… Il faudra juste le faire tous les 6 mois et pas tous les ans.