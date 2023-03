SFR : cette arnaque par email se fait passer pour le support technique de l’opérateur

Une nouvelle arnaque semble cibler les clients de l’opérateur SFR. Contrairement aux précédentes, celle-ci va faire peur aux victimes en les redirigeant vers une fausse alerte de sécurité Microsoft.

Après une campagne de physique visant les abonnés d’Orange, c’est désormais aux abonnés SFR d’être ciblés par une autre arnaque, qui est pour le moins assez grossière. Sur les réseaux sociaux, @SignalArnaques a mis en lumière une nouvelle campagne d’email, dans lesquels les acteurs malveillants de sont passer pour le support technique de SFR.

« Nous vous informons que votre facture du XXX de la ligne mobile XXX d’un montant de XXX euros TTC est disponible sur votre application SFR & Moi et sur votre Espace Client », peut-on lire dans le courriel. Cependant, au lieu de vous rediriger vers votre compte en ligne, l’email vous redirige en fait vers une fausse page Microsoft affichant une alerte.

L’arnaque SFR utilise une fausse alerte Microsoft

Une fois que vous cliquez sur l’un des liens de l’email, vous serez redirigés vers une fausse alerte de Microsoft vous signalant que votre ordinateur a été bloqué pour des raisons de sécurité, et qu’un ingénieur de Microsoft va vous guider à travers les étapes de dépannage par téléphone. Vous êtes donc invités à appeler un numéro qui s’affiche à l’écran, et c’est là que le faussaire va tenter de vous soutirer de l’argent.

Le faux ingénieur va vous proposer une prestation payante totalement inutile qui selon lui, permettra de débloquer votre ordinateur. L’arnaque est finalement assez mal ficelée, mais certaines personnes trop crédules sont sûrement déjà tombées dans le panneau, c’est pourquoi on recommande toujours de faire très attention à certains détails lorsque vous ouvrez un nouveau mail.

En effet, il faut toujours penser à regarder l’adresse mail de l’expéditeur et de s’assurer qu’il s’agisse bien du service client en question. De plus, sur un mail classique de SFR, vous retrouverez votre numéro de contrat et votre numéro de ligne sous le logo de l’opérateur.