SFR : les prix vont augmenter pour tout le monde, même les nouveaux clients

Dans une relative discrétion, SFR vient de modifier en profondeur la grille tarifaire de ses offres Internet fixe. Pour résumer, les prix augmentent pour tout le monde, y compris les nouveaux clients.

On ne pensait pas que SFR irait jusqu'à là, mais c'est officiel. Le carré rouge est le premier opérateur à tirer définitivement un trait sur les périodes promotionnelles accordées aux nouveaux clients.

Après les avoir réduit de 12 à 6 mois en fin d'année 2023 comme Orange et d'autres concurrents, SFR a donc choisi de les retirer définitivement. C'est en tout cas ce que l'on constate en jetant un coup d'oeil rapide aux nouvelles offres Internet fixe de l'opérateur.

Depuis ce 5 mars 2024, SFR propose maintenant un tarif fixe et unique pour chacune de ses formules Internet fixe avec box. Et fatalement, sans période promotionnelle, les prix grimpent de manière globale pour tous les abonnés. Sans plus attendre, faisons le point sur la nouvelle grille tarifaire du Carré rouge.

SFR tire un trait sur les périodes promotionnelles, voici les nouveaux prix

Commençons tout d'abord par l'offre Starter Fibre. Proposée auparavant à 22,99 €/mois durant les 6 premiers mois (puis 34,99 €/mois), l'abonnement coûtait 347,88 € par an. Aujourd'hui, cette formule est facturée à 29,99 €/mois dès la souscription, soit 359,99 € sur l'année. Mine de rien, nous sommes devant une augmentation de 3,45 % sur l'offre d'entrée de gamme de SFR.

Attendez, les choses sont encore mieux ensuite. Evoquons maintenant l'offre de milieu de gamme, à savoir la formule Fibre Power. Affichée précédemment à 29,99 €/mois durant les 6 premiers mois (puis 39,99 €/mois), la facture annuelle grimpait à 419,88 €.

Et maintenant ? Désormais, les abonnés devront payer dès leur inscription 36,99 €/mois. Soit 443,38 € par an. Une belle augmentation de 5,7 % pour l'offre Power Fibre. Mais la médaille d'or de la hausse la plus importante revient à la formule SFR Fibre Premium.

Une hausse historique sur le forfait Premium Fibre de SFR

Pour cause, on n'est pas loin de frôler les 10 % d'augmentation ! Jusqu'alors, les abonnés devaient régler 35,99 €/mois durant les 6 premiers (puis 46,99 €/mois). Soit une note annuelle de 497,88 €. Or, depuis le 5 mars 2024, la formule Premium est donc passé au prix fixe de 44,99 €/mois, soit un total de 539,88 € sur une année…

Histoire de faire oublier les 40 € supplémentaires demandés sur une année sur l'offre Premium, SFR a greffé dans son abonnement un second décodeur TV ainsi que deux répéteurs Smart Wi-Fi. Par ailleurs, les débits montants et descendants promis sont maintenant similaires à ceux de la Freebox Ultra, à savoir 8 Gbit/s.

Précisons enfin que les clients ADSL n'échappent pas à cette nouvelle grille tarifaire. Les prix précédemment cités sont valables pour eux également. Quant à l'offre SFR Box 4G+, elle passe également à un tarif fixe de 34,99 €/mois sans engagement. Pour rappel, SFR s'était déjà attiré les foudres des utilisateurs en décembre 2023 après une nouvelle augmentation des prix des forfaits RED by SFR.