SFR : l’abonnement Internet Fibre ou ADSL est à seulement 10 € par mois !

Pour toute nouvelle souscription entre le 18 mai 2021 et le 24 mai 2021 inclus, l'abonnement à la Fibre ou l'ADSL chez SFR sont à 10 € par mois. Un bon plan permettant de faire de belles économies sur sa facture Internet.

Série limitée Fibre / ADSL SFR à 10 € par mois

La Série limitée Fibre ou ADSL que propose SFR jusqu'au lundi 24 mai 2021 inclus, permet de profiter d'une connexion internet Fibre ou ADSL à 10 € par mois pendant 12 mois, puis 38 € au delà de la période promotionnelle. Elle comprend également la téléphonie fixe et la télévision. Récapitulons :

Pour les offres ADSL/VDSL, 10€ / mois pendant 12 mois puis 33 € / mois (Soit 23 € / mois de remise spéciale pendant 1 an)

Pour les offres Fibre/THD, 10 € / mois pendant 12 mois puis 38 € / mois (Soit 28 € / mois de remise spéciale pendant 1 an)

Pour 10 €, vous avez accès à un bouquet de 160 chaînes depuis la Box de SFR et le décodeur Evolution, pour l'ADSL et Box Plus et décodeur Plus de SFR pour la Fibre vous garantissant un accès Internet jusqu’à 1gb/s, Wifi 5 et une connexion au décodeur possible en wifi. Ces équipements sont inclus dans l'offre à laquelle vous êtes éligible.

Concernant les débits, cette offre vous permet de bénéficier d'un débit descendant jusqu'à 500 Mb/s et 500 Mb/s en débit montant avec la Fibre. Avec l'ADSL, vous profitez d'un débit descendant de 20 Mb/s et 1 Mb/s en débit montant. Vous avez aussi droit aux appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations. Enfin, vous êtes soumis à un engagement de 12 mois mais rien ne vous empêche de vous tourner vers une offre plus intéressante à l'issue de la promotion.