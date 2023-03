Selon le créateur d’Ethereum, les cryptomonnaies ne se sont jamais aussi bien portées

Le cofondateur d'Ethereum se montre logiquement optimiste quant à l'avenir des cryptomonnaies. Il distingue cependant bien la technologie de la monnaie virtuelle.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’actualité de l’écosystème des cryptomonnaies n’est pas des plus réjouissantes. Entre la faillite de FTX, l’une des plus grosses bourses d’échange de cryptos, l’effondrement perpétuel de la valeur des devises virtuelles les plus symboliques et la pluie de critiques qui s’abat constamment sur cette nouvelle technologie et son écosystème, il est parfois difficile de garder la foi en la blockchain et de continuer à spéculer l’esprit serein. Joseph Lubin, le cofondateur d'Ethereum, fait pourtant preuve d’un bel optimisme.

Ces propos recueillis par Bitcoin sont à rebours du climat de scepticisme ambiant. Il déclare : « notre écosystème n’a jamais été en meilleure forme ou plus fort. Il y a certes des vents contraires microéconomiques et financiers et des problèmes bancaires pour un petit nombre d’entreprises du secteur des cryptos ». À le croire pourtant, « les conférences qui se tiennent à Paris, Denver et Los Angeles n’ont jamais été aussi importantes ».

Si la valeur des cryptos est fluctuante, c'est parce qu'elles sont saines

Me Lubin écarte d’un revers de la main les critiques concernant la spéculation qui afflige les cryptos : « quand un bâtisseur entre dans notre écosystème, il n'en sort plus. Les spéculateurs vont et viennent, mais la construction n’a jamais été aussi bonne ». Reste que la valeur du Bitcoin est très fluctuante. Pour expliquer cela, il précise : « c’est parce que ce sont des monnaies saines […] Le développement, la facilité d’utilisation, l’évolutivité de l’écosystème Ethereum n’ont jamais été aussi bons. Cela s’accélère ».

Me Lubin n’est cependant pas contre la dérégulation des cryptos en tant que monnaie. Il distingue bien les monnaies virtuelles et l'infrastructure qui les sous-tend, la blockchain. Pour lui, les cryptomonnaies doivent à juste titre être considérées comme des titres financiers. Les cryptotechniciens, quant à eux, construisent simplement une infrastructure que les économies traditionnelles comme de la crypto peuvent utiliser, « et vous ne voulez pas réglementer l’innovation ».