Faillite de FTX : les investisseurs français tentent de récupérer les milliers d’euros perdus

Plusieurs Français ont perdu des milliers d’euros suite à la faillite rocambolesque de FTX, le géant des cryptomonnaies. Aujourd’hui, 1500 d’entre eux se sont regroupés autour d’Antoine Mombrun, juriste spécialisé dans les devises numériques dans l’espoir de se faire rembourser les sommes disparues. Certains ont perdu jusqu’à 40 000 euros.

On n’a pas fini d’entendre parler de la faillite de FTX. La disparition du géant des cryptomonnaies, si impressionnante qu’Amazon en prépare déjà une série pour Prime Video, a durablement impacté le secteur et ses répercussions sont visiblement là pour durer. En effet, c’est le marché tout entier que FTX a entraîné dans sa chute, faisant perdre plusieurs milliers, voire millions d’euros aux investisseurs.

Aujourd’hui, le Bitcoin, la cryptomonnaie reine, n’est plus l’ombre de ce qu’elle était il y a encore un an. Forcément, cela s’en ressent sur les économies des investisseurs qui s’étaient jetés sur ce qui était à l’époque présenté comme le nouvel El Dorado financier. En France, notamment, la pilule est encore difficile à avaler. « [J’ai] perdu 40 K dans FTX… [Il] ne me reste plus que 15 % de ce que j’ai mis au total », témoigne un investisseur malchanceux.

Après la catastrophe FTX, les investisseurs français s’unissent

La détresse est totale pour tous ceux qui ont subi le retour de bâton de la faillite de FTX. Faute de véritable recours disponible, ils sont désormais 1500 à s’être rassemblés dans un groupe d’entraide, fédérés autour d’Antoine Mombrun, juriste spécialisé dans les cryptomonnaies et chef de projet sur le site Le Journal du Coin. L’objectif est clair et assumé : obtenir un remboursement de la part de FTX.

Sur le même sujet — FTX : la débâcle continue, après la faillite, la bourse d’échange est victime d’un piratage

« Il y a des sommes énormes qui ont été perdues », admet Antoine Mombrun à France Télévisions. « Plusieurs centaines de milliers d’euros de personnes qui avaient investi dans les cryptomonnaies [et] qui avaient bénéficié bien évidemment de la hausse du marché sur ces dernières années. On a des étudiants, des personnes plus âgées, des personnes qui ont placé leurs économies dans les cryptomonnaies et qui ont perdu une grande partie de leur investissement ».