Vélos électriques : pour obtenir la prime à l’achat, il faudra veiller à ce détail crucial

Les Franciliens peuvent profiter d'une aide à l'achat sur les vélos électriques instaurée par la région Ile-de-France. Pour l'obtenir, il faudra toutefois fournir une quantité importante de documents. A ce sujet, il y a un point crucial à ne pas oublier, sous peine de se voir refuser ce coup de pouce financier.

En France, l'Etat et les collectivités territoriales proposent plusieurs aides à l'achat aux Français qui souhaitent acquérir un scooter ou un vélo électrique. Concernant le bonus vélo du gouvernement, il a été prolongé sur l'ensemble de l'année 2023.

En outre, les seuils d'éligibilité ont été rehaussés pour couvrir 50% des ménages les plus modestes. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, les familles avec un revenu fiscal de référence par part inférieur à 14 089 € peuvent profiter de ces aides. Ces coup de pouce s'échelonnent entre 150 et 1000 € selon le type de vélo (vélo sans ou avec pédalage assisté, cycle aménagé pour le transport de personnes en situation de handicap, etc.).

De plus et selon votre lieu de résidence, il est possible de profiter également d'aides locales, en plus de l'enveloppe proposée par l'Etat. C'est par exemple le cas en Ile-de-France, qui a mis en place une prime à l'achat très intéressante pour les VAE (vélos à assistance électrique), les vélos cargo, vélos pliants ou adaptés.

Ici, le montant de l'aide varie selon le type de vélo. Dans le cas d'un VAE, la région prendra à sa charge 50% du maximum du prix d'achat TTC du vélo, dans la limite d'une aide de 500 €. De quoi faire baisser drastiquement la facture si l'on y ajoute le bonus Vélo du gouvernement.

Liste des pièces à fournir pour obtenir la prime à l'achat en Ile-de-France

Attention néanmoins, pour obtenir le précieux sésame, il faudra monter patte blanche et constituer un dossier conséquent. En effet, la région demande de nombreux documents administratifs. Ainsi, les pièces justificatives suivantes vous seront demandées :

une copie du certificat d'homologation de conformité du vélo remis par le revendeur (pour les VAE uniquement)

une copie du justificatif de domicile de moins de trois mois

une copie de votre pièce d'identité

une copie d'un justificatif d'émancipation pour les mineurs émancipés

un RIB à votre nom

le renseignement du numéro d'identification du vélo et le certificat d'identification pour les modèles achetés à partir du 1er janvier 2021

un justificatif d'obtention ou de refus de l'aide financière locale pour ceux qui résident dans une ville ou une intercommunalité qui propose des aides à l'achat similaires

Attention à la langue sur votre facture !

Enfin, la région vous demandera également de fournir une copie de la facture d'achat du vélo et de ses accessoires éventuels. Concernant ce point précis, il y a toutefois un détail important à ne pas oublier : la facture en question doit être en euros et surtout, rédigée en français.

Mine de rien, ce petit détail peut aboutir à un refus de l'obtention de l'offre. De fait, si vous avez acheté votre VAE auprès d'une marque étrangère, assurez-vous bien d'exiger une copie de votre facture traduite intégralement dans la langue de Molière, sous peine de devoir faire une nouvelle demande… et donc de perdre un temps précieux (et de l'argent).