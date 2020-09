Sega, prochaine cible d’un rachat par Microsoft ?

Sega pourrait-il être la prochaine acquisition de Microsoft ? Alors que la firme de Redmond achète des studios à tour de bras, certains estiment que sa prochaine cible pourrait être Sega. En réalité, il s’agit plus d’un fantasme qu’autre chose, les adeptes de cette théorie voyant des indices de rachat un peu partout.

Internet a le don de monter la moindre petite chose en épingle. La folle rumeur du jour concerne le rachat de Sega par Microsoft. Certains fans ont en effet cru détecter des indices teasant ce rachat dans les dernières annonces des deux sociétés. Microsoft a présenté hier une nouvelle manette pour sa Series X et Series S. Elle est bleue avec un dos blanc, soit les couleurs de Sonic, la mascotte de Sega. De même, un message accompagnant l'annonce du pad inclut l’expression « Still Iconic », que certains voient comme une grosse allusion à Sonic.

Il n’en a pas fallu plus pour que les adeptes de folles théories s’emballent. Ils ont commencé à relier les points tels des enquêteurs, voyant des signes dans n’importe quel message de Microsoft ou de Sega. Par exemple, le compte japonais de Sega a annoncé sa présence au TGS avec la photo d’une femme faisant le signe X avec ses bras. L’annonce imminente de l’intégration de l’entreprise dans Xbox Game Studios ?

Tout cela semble tout de même un peu gros. Les adeptes de cette théorie nous dirons que Microsoft aime disséminer ce genre d’indices dans leurs annonces, et ils ont raison. Par exemple, la Xbox Series S, alors non annoncée, avait été placée derrière Phil Spencer lors d’une interview datant du mois de juillet.

Cependant, à force de chercher des indices, il est aisé d’en voir partout. Pour l’instant, rien n’indique que Microsoft soit prêt à racheter Sega, même si la chose est possible. La firme de Redmond a par exemple acquis Zenimax au début de la semaine pour la somme de 7,5 milliards de dollars. Un rachat surprise qui entre dans la logique du constructeur. Ce dernier souhaite acquérir le plus de studios possibles pour conforter son catalogue d’exclusivités pour cette génération.

Sega est aujourd’hui un développeur d’importance, derrière des jeux comme Sonic ou Shemnue. La marque édite également des produits japonais et occidentaux. On peut voir son logo sur chaque titre Total War, Football Manager ou sur le prochain Humankind.

Clean and simple. Still iconic. 🎮

The Xbox Wireless Controller in Shock Blue is a stunner optimized for next-gen gameplay: https://t.co/Vky2vPt0ir pic.twitter.com/2QdvJDxdjQ

— Xbox (@Xbox) September 21, 2020